隨著海外旅遊市場熱度持續升高 旅行社 IPO 掀起熱潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

隨著海外旅遊市場熱度持續升高，旅行社業者IPO熱度跟著升溫，包括旅天下（6961）、可樂旅遊與喜鴻旅遊相繼啟動掛牌計畫，產業進入資本市場活絡期。

其中旅天下已取得上櫃審議委員會通過，預計明年第1季上櫃；可樂旅遊宣布啟動IPO、朝上市方向推進；喜鴻旅遊規劃明年登錄興櫃、2027年上櫃。隨著產業能見度提升，也讓旅遊業再度成為資本市場焦點。

旅天下表示，今年初啟動的「拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合」三大策略，在第3季已展現成果，目前已穩定取得華航與長榮等國籍航空的機位，銷售成長。此外，隨著台灣虎航12月開航高雄－熊本、台南－熊本及台南－沖繩等航線，將進一步強化南部出發產品布局

旅天下成立以來，首創「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，目前是全台旅遊門市數量最多的品牌。隨著上櫃計畫推進，將以「百家門店、海外布局、產品多元化」三大方向並進，持續拓展版圖。

可樂旅遊今年宣布啟動IPO計畫，朝上市目標邁進，同時因應旅遊產業成長，持續進行人才招募計畫，目標將人力補足至超越疫前水準。可樂旅遊指出，旅遊市場需求因機位供給增加、新台幣升值等利多帶動，持續增溫，且產品成本及售價控制可望有更多彈性，有助提升旅客出國意願並挹注買氣。

可樂旅遊今年於ITF台北國際旅展現場營收突破3億元，較去年同期成長超過六成，線上與線下旅展營收合計超過8億元，是歷年最佳成績，也為第4季營運增添強勁動能，預估在旅遊需求穩定成長與產品布局強化的推動下，全年營收有望繳出更亮眼佳績。

資本市場 布局 營收
