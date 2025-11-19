投資大趨勢論壇／貝萊德 iShares ETF 業務副總經理莊筑豐：美股利多 長線布局

貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐表示，美股受惠於寬鬆貨幣、企業獲利健康、資金持續流入等因素，前景持續看好。投資人可以透過布局美股龍頭ETF且長期投資，輕鬆掌握投資大趨勢。

莊筑豐昨（18）日在經濟日報舉辦的「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，以「核心資產的價值 大型美股企業成長」為題，發表專題演講。

莊筑豐指出，ETF已成為投資趨勢。今年10月，ETF吸金1,700億美元，創歷史新高。其中，成長型ETF淨流入220億美元，遠超過價值型ETF的50億美元、小型股ETF的淨流出50億美元。產業型ETF資金流明顯上升，尤其是科技類，主要受惠於大型科技股財報強勁。

莊筑豐分析，兩年來，全球央行累積降息次數高達312次，超越疫情期間2020年的255次，直逼金融海嘯後2010年的313次。過往經驗顯示，央行大規模降息，往往能延續股市多頭。

莊筑豐指出，全球央行近年來大幅降息，不僅隱含股市的資金行情有望延續，也顯示目前經濟環境相對健康。美國名目國內生產毛額（GDP）在金融海嘯期間從峰值到谷底萎縮2.5%，但美國名目GDP兩年來成長11%。

在基本面方面，莊筑豐指出，與金融海嘯、疫情期間相比，美股企業現在都更加穩健。就美股第3季財報來看，已知營收與獲利雙雙超越預期的企業比重為66%，為逾四年來最健康的一季。科技股是否已進入泡沫階段？莊筑豐認為，這次AI浪潮與2000年科技泡沫大不相同。現在科技股的投資價值勝過當時，原因有三，即基本面支持、需求真實存在、資本支出來自內部而非舉債融資。S&P500科技指數的本益比目前30倍，遠低於科技泡沫高峰的55倍。

「堅持不懈待在市場裡，才是獲取長期投資報酬最簡單的策略。」莊筑豐昨日特別強調長期投資的重要，因為2009年起的美股多頭至今，平均每個交易日上漲機率僅55%，證明股市投資的成功之道可能不是頻繁進出。

莊筑豐建議聚焦美股龍頭，掌握全球股市投資核心，並且鎖定定義時代趨勢的S&P 50大個股。投資人可布局貝萊德標普卓越50（009813），可望輕鬆跟上投資浪潮。