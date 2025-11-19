投資大趨勢論壇／主動安聯台灣高息 ETF 經理人施政廷：高息打底 成長加值

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷表示，台股企業獲利有機會連續四年成長；面對台股本益比來到新高的投資人解方，是透過「高息打底、成長加值」達到成長與收益並行，化被動為主動、分散持股、分散投資策略，才能有合理息收，且不會賺股息賠價差。

2022年ChatGPT橫空出世，台灣供應鏈明顯受惠。施政廷看好，台灣整體上市櫃公司每股稅後純益（EPS）會持續成長，而企業獲利跟股價息息相關，因而股價也會持續往上走。

施政廷指出，台股目前評價來到歷史高點，台股本益比大概18倍左右，如果從本淨比來看，2.99倍也是新高，雖然近期台股震盪幅度變大，但值得留意的是，同時間，台股企業獲利一直上修，因此「貴不代表不會漲」，而評價高帶來的是波動與震盪。統計台股來到16倍以上本益比時，波動度會比平常多三成。

對於投資人該如何降低資產波動，施政廷提出兩大建議，第一是持股分散，第二是利用股息因子。高股息指數與臺灣50指數一樣只有50檔，不過波動度更低，可見股息因子具有降波動效果。

施政廷表示，傳統的高股息策略可能賺了股息卻賠了價差，同時間，股息策略追求穩定，也可能犧牲了成長。而市值策略重成長，追求企業獲利的成長，犧牲了波動度。不過，市值、股息風格會有輪動，運用高股息投資策略其實可以抗跌跟漲。大部分人都是追求穩健與成長，可能也希望有穩定的現金流。

施政廷指出，要達到成長與收益並行的新解方是「高息打底、成長加值」。在收息環境日趨艱鉅下，動態收息加上成長才是關鍵。台股未來股息率約2.67%，過往平均約4.0%。第2、3季進入台股除息旺季，可以拉高核心高股息策略比重，收息降波動。在其他台股成長旺季，可以拉高超額報酬策略比重。

00984A選擇市值100億元以上公司做股票池，股票池約有500～700檔，更有機會發現到超額報酬跟穩健的股息。同時運用五大投資策略去獲取超額報酬跟股息，例如買高息股運用核心高股息策略，鎖強勢股則是運用研究組合策略、基本面動能策略、技術價格動能策略，以及價值低波動策略。投資組合約持股100～180檔，持股多元分散。