投資大趨勢論壇／主動群益科技創新經理人陳朝政：創新題材 前景可期

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，台股已進化成為成長型市場，主因科技創新驅動台股，台灣也掌握全球創新商機。隨著股市來到高檔位階，資金輪動速度快，投資操作也更須主動出擊、靈活選股。

陳朝政昨（18）日在經濟日報舉辦的「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，以「台股投資新格局：科技創新突圍，主動出擊制勝」為題，發表專題演講。

陳朝政指出，台股從2020年起產生很明顯的質變，從過去的淺碟型市場，轉型為成長型市場，能吸引資金持續回流。產值往上升，帶動的不只是量的成長，還包括質的成長。

台股衝上28,000點之後高檔震盪，昨日大跌691點，收在26,756點。陳朝政認為，人工智慧（AI）前景看好，但不代表股價不會跌。台股還有高點可期，以台積電未來兩年的預估每股稅後純益（EPS）、台積電占台股市值比重接近47%等來估算，就可以概算出大盤的位置。

陳朝政表示，創新題材接力，AI讓台股如虎添翼。台灣有許多科技領域在全球市占第一，包括晶圓代工、砷化鎵晶圓、手機晶片、IC封測、印刷電路板（PCB）、CoWoS、AI散熱、AI伺服器滑軌、AI伺服器組裝、AI電源供應器、工業電腦、電競電腦、筆電代工、筆電電池模組、筆電金屬機殼、手機鏡頭、ROM唯讀記憶體等。

陳朝政強調，電子股已占台股市值及成交的七成，投資台股就是投資電子股，未來的主流產品一定是科技產品，能廣納護國群山，且更透明更親民。以00992A來說，群益會透過選股四大動力引擎，力求飛高又遠。這四大引擎為產業地位及競爭力、產品定價能力、法人認同度及獲利能力、經營者領導能力。

AI股價持續漲，愈來愈多投資人擔心，AI會像之前的網路泡沫一樣。陳朝政指出，泡沫的不是網路，而是股價。在2000年代網路公司興盛時，很多資金來自於新創企業，背後沒有護城河。但這次許多大型科技公司有豐厚的家底，資本支出逐季往上修，AI基礎建設不可能戛然而止。

陳朝政認為，AI商機剛起飛，AI應用仍未落地，因此還不必擔心過熱或泡沫問題。以AI眼鏡及輔助機器人為例，現在的AI產品夠用，但不夠好用，不夠直覺。