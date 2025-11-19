投資大趨勢論壇／野村投信投資策略部副總經理但漢遠：選股方向 三個關鍵

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
野村投信投資策略部副總經理但漢遠。記者余承翰／攝影
野村投信投資策略部副總經理但漢遠。記者余承翰／攝影

台股還能買嗎？野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，台灣經濟與企業獲利成長仍正向看待，在AI帶動下，未來12個月台灣企業獲利成長仍預估有10～15%，拉回更都是好買點。

但漢遠昨（18）日受邀參加經濟日報主辦的「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，以「迎接台股新輝煌，主動50讓經典再增強」為題進行專題講座，會中，他提出四點現在要買台股的理由，第一，年底迎接作帳旺季：台灣不少機構法人常會在第4季積極拉抬績優股，帶動整體市場氣氛轉佳，且統計顯示第4季報酬率較高，從過去15年來看，台股第4季平均報酬率高於其他季度，尤其11月與12月常見反彈走勢，且行情將延續至隔年第1季。

第二，資金面明顯轉強：根據過去十年（2014～2024）統計，外資在11月以後普遍呈現回補台股趨勢，平均單月淨買超分別為239億元、185億元，年底資金回流效應明顯，內資亦同步回溫。

第三，獲利旺季有望助攻股價：統計近十年台股季度每股盈餘（EPS），受惠歐美9月開學、年底假期消費需求，加上企業年底促銷活動所帶動的訂單拉貨潮，往往嘉惠台股企業獲利在第4季衝高，基本面帶動台股第4季至隔年第1季表現佳。

第四，美元走弱時台股潛力佳：根據統計，當美元指數偏弱年度，台股大多以上漲作收，亦即自2000年以來統計，當美元指數當年度下挫或由盛轉衰時，同期間加權指數平均上漲18.7%。

面對美國政策不確定性，但漢遠建議三大選股方向，包括大者恆大、受惠美中角力訂單、獲利高成長且規格升級型產業。目前看好的產業仍以AI為主，包含先進製程半導體、AI伺服器的關鍵零組件，如散熱、網通、電源管理等等，並略布局於部分較不受美元匯率波動的內需股。

在操作上，統計2015年以來，若象徵大盤的加權指數回檔超過5%時進場，持有一年平均表現將達19.95%，表現更勝近十年年化報酬水準，代表台股若逢修正時買進，中長期可望更有肉。

股市蛇行之下，主動野村台灣50（00985A）透過主動選股與動態調整，有望讓市值型投資的優勢再增強，三大優化投資流程分別為擴大投資廣度、再納入基本面來調整投資比重、適時汰弱納強，更能達到趨吉避凶。

