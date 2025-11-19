投資大趨勢論壇／主動復華未來50經理人呂宏宇：主動商品 超前部署

復華投信國內股票部主管暨主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇表示，主動式ETF操作特色是非常靈活，只要發現趨勢有重大改變，就可以快速調整。主動復華未來50ETF的目標就是選出來的股票，可以在未來變成台灣股票市值前50大。市值大的個股，無論是競爭力、認同度都較高。

復華投信有近百名研究團隊，希望從市值前150大、已有一定基礎的台灣上市、上櫃公司中，以主動研究方式，挑出市值將高速成長、未來可能成為市值前50大公司，追求長期打敗台灣加權指數。

呂宏宇表示，科技從早期網路時代，到智慧型手機，再到生成式AI，現階段選股更加困難。因為AI的高成長，將造成全球經濟結構迅速的大幅變動。AI時代會創造很多受惠的新股票，使未來台灣市值前50大的公司大幅變動。而台灣本地的隱形冠軍，透過AI供應鏈，將會成為全球的冠軍，例如台積電的設備供應鏈。復華投信團隊能用主動選股能力，提前找到這些隱形冠軍。

此外，許多產業進行整併，成為寡頭行業，將會創造市值的大躍進，如金融業與電信業。而原本市值前50大的企業，有可能會老化、弱化，退出前50大。復華團隊將透過提早偵測，先減少進入成熟期公司的權重。

呂宏宇指出，觀察台灣市值前50大成分股的變動歷史，反映產業洗牌、個股創新；早期可能是中國收成股，後來是iPhone、航海王，近期則是AI相關公司。進入AI時代後，成分股變動也非常快，投資人單壓股票其實風險很高，不如透過ETF來持有。

00991A的操作策略是從市值前150大股票選出潛力股及優化配置，提升投資勝率。在現有的市值前50大股票，依未來股價成長潛力，調整個股持股比率。從市值前51~150大股票中，尋找未來市值有機會打敗現在市值前50大的股票，加入投資組合，超前部署，希望提前一年甚至更早布局。並以個股長期基本面為主要選股策略，帶動市值及績效成長。

呂宏宇表示，從市值前150大選股的勝率佳，兼具較大市值、報酬潛力、流動性，也更有機會進入前50大。2011年以來，統計每三年各市值股票還原權息後累積報酬率，市值前51~150大股票有八成機率，平均報酬率超過市值前50大的平均報酬率。