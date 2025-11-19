投資大趨勢論壇／國泰投信量化暨指數事業處協理陳郁仁：「倚天屠龍」 理財利器

台灣邁入超高齡社會，退休理財刻不容緩，國泰投信量化暨指數事業處協理陳郁仁建議，投資台股不妨選「倚天劍」搭配「屠龍刀」，透過國泰台灣科技龍頭（00881）和國泰永續高股息的雙鞘合璧，打造出因應退休理財的核心配置。

陳郁仁昨（18）日受邀參加經濟日報主辦的「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，以「股票到債券 掌握收益穩定與永續成長的多元布局」為題進行專題演講。

他指出，根據2024年全民退休大調查，受訪者平均預期退休金1,432萬元，相較於2021年調查，增加近280萬元，退休金準備需求愈來愈多，而根據調查，選擇ETF作為投資理財工具比重增加至32.1%，較2021年的8.8%大幅提升，顯示ETF成投資新寵。

近來台股「轉骨登大人」，陳郁仁分析，2018年以前，加權指數呈現箱型整理，2018年在美國頒布晶片法案後，台股轉捩點出現，整體體質更勇健，中長期趨勢持續向上，建議不妨透過國泰台灣科技龍頭和國泰永續高股息兩檔的雙鞘合璧。

據Bloomberg統計，以國泰台灣科技龍頭追蹤的為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數來看，年化複合報酬率為23.9%、年化波動度21.1%、每單位報酬風險比1.13；國泰永續高股息追蹤的為MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數的年化複合報酬率13.89%、年化波動度14.25%、每單位的報酬風險比為1.04；但若各配置50%資金，年化複合報酬率為20.12%、年化波動度則達17.39%、每單位報酬風險比為1.16，達更穩健效果。

國泰台灣科技龍頭是目前台灣規模最大一檔的台股主題式ETF，一檔打包AI商機，在投資組合中95.51%與AI相關，輝達供應鏈背板比重達八成以上，成分股受惠關鍵AI晶片、零組件需求成長、組裝商機爆發、電力需求成長，台股科技的大成長，吸引海外市場目光，台日首檔的跨境ETF就是連結國泰台灣科技龍頭。

在衛星配置選擇上，隨著去美元趨勢，國泰數位支付服務提供台灣投資人參與加密資產產業的便利管道，該ETF聚焦數位資產基礎建設、數位資產軟體、數位支付等行業，但相對的，波動也較高，建議投資人定期定額布局，布局約10～15%的資金就好。

