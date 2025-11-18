統一集團收購家樂福交易價金拍板定案 301億元完成收購

統一（1216）集團收購家樂福的最終交易價金正式拍板定案！統一企業與統一超商於18日公告，確定金額為新台幣301億元，較原先預估的金額調降了約10億元。

台灣統一企業集團於2023年6月30日買下台灣家樂福六成股份，其中統一集團與統一超分別回購49.5％與10.5％股份，總計給付之交易價金約為10.02億美元，折合新台幣約311.64億元。

惟依股份買賣協議條款，並核算台灣家樂福之現金及其他項目後，於兩年後核定之最終交易價金實為新台幣301億元，較原先預估之交易價金減少約新台幣10億元。

統一併購台灣家樂福後，一年約為集團注入約800億元的營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。

統一旗下家樂福全台目前約有63家量販店，302家超市，營收一年約新台幣800億元。由於家樂福享有統一集團的通路資源，並在今年9月併入統一OPENPOINT生態圈，累計點數可在康是美、星巴克等至少14個品牌通路使用，在會員經濟等綜效下，強化家樂福營運動能。