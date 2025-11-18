智慧經營／輝創電子總經理江世豐 設廠搶市 開花結果

以日系車廠為主要客戶的輝創電子（6722）曾經因為川普1.0將產能移回台灣，如今是否因為川普2.0再前進北美，還在評估階段。

策略出擊 營業規模倍增

輝創電子總經理江世豐說，從川普1.0開始調整生產據點，五年間輝創在台灣、泰國相繼投資建廠，營業規模也在五年間倍增。他表示，在變數隨時存在的環境中，只要因應客戶的需求，隨時調整市場策略是必要的策略。

輝創電子主要產品是雷達毫米波，在ADAS系統應用擴及汽車、機車，甚至商用車被列入標配之下，前景相當樂觀，輝創的主要供應本田、豐田以及大陸車廠的OEM業務，目前為興櫃公司，預計在明年第1季轉上市。

相對於其他汽車零組件上半年受到匯率以及美國關稅問題嚴重衝擊，輝創電子的獲利表現相對穩定，業績則因匯率因素有微幅影響，預期今年可望與去年持平。

江世豐回顧在川普第一次入主白宮時做了重要決定，就是因應客戶北美市場需求，將原本屬於大陸的產能移回台灣。高雄廠區在2022年完工之後，讓公司原本年營收從6億元成長至18億元，並因為研發量能增加，可以滿足客戶更多的要求，接到更多的訂單。

輝創在2020年時整體營收25億元，2024年成長到52.4億元，也就是說不只北美訂單、產能移回台灣後還有加成作用。如今跟著豐田集團的腳步擴大泰國廠房規模，新廠已經落成，預計客戶的項目陸續量產，營業規模將再擴大。

五年間大動作投資，購地、建廠趕上這一波毫米波雷達的市場需求，江世豐認為購地建廠還是需要緣份。畢竟決定在高雄購地建廠時還是疫情前，當時高雄的和發產業園區大發基地才賣出四成多，等到輝創買下一筆廠房用地，一年之後隔鄰的土地釋出，輝創再加碼買進時，已經超過八成，如果當時沒有下定決心，很可能就買不到了。

後來建廠採取鋼構方式，縮短建廠的時程，也順利避開疫情期間人力不足的問題，終於趕上進度。

爭取商機 兼顧營運實務

江世豐說，其實在台灣建廠或者是東南亞建廠，客戶端都覺得輝創的腳步慢了，因為在建廠的過程中，輝創高雄廠的產能與倉庫都是爆滿的局面，但終究可以趕上客戶的要求。如今在泰國的新廠已完成，東南亞被認為是印度之外，下一個汽車產業快速成長的區域，也是未來輝創看好的主要成長動能來源。

對於當前川普再度入主白宮，川普2.0讓許多公司前進北美設廠，輝創目前還在評估前進北美設廠的可行性。

江世豐表示，雖然北美市場需求穩定，仍然是重要的汽車市場，但考量供應鏈的問題，終究讓輝創猶豫不決，畢竟北美目前仍然欠缺供應鏈，而人力成本也偏高，爭取市場與營運務實考量皆要兼顧，因此輝創需要不斷地衡量、審慎決定。