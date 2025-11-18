健椿法說會／半導體高速主軸最新產品送客戶驗證中 大陸廠商陸續詢單

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

高速主軸大廠健椿工業（4561）18日召開線上法說會，因應AI應用需求逐年攀升，健椿表示，針對晶圓切割機等半導體設備所需的高速主軸，第二代最新產品已送交客戶驗證中，並有大陸端半導體大廠陸續詢單，後市可期。

不過，健椿也不諱言，目前全球經濟仍充滿高度不確定性，因此打入供應鏈之後的放量速度可能不如預期中的樂觀，但半導體主軸依然會是公司長期營運成長的主要動能之一，公司針對半導體主軸的布局與進度不變。

健椿自結10月合併營收0.8億元、年增9.4%；累計前十月合併營收7.9億元、年減22.5%。

針對公司營收衰退的原因，健椿表示，一定是整機廠好，零組件廠才會好，機械公會在最新的資料中指出，日圓從2021年到今年10月上旬貶值48%，新台幣僅貶值7.4%，兩者差距40%，等同日本工具機打六折在賣客戶。

而中國大陸近年來併購歐洲企業，中低階的五軸工具機品牌也逐漸提升，使台灣上有金鍋蓋、下有鐵板，加上地緣政治、大陸低價競爭影響，致使公司營運衰退。

對於2026年業績展望，健椿表示，目前公司對明年展望略帶保守，但如果通貨膨脹能夠受到控制，俄烏戰爭情勢趨於和緩，台灣整體製造業投資信心有恢復的話，相信憑藉新產線與新產品的布局，有機會迎來復甦。

半導體 營收
相關新聞

研發清冠一號口服顆粒劑型 順天堂獲藥科銀質獎：若疫情再來將承擔

新冠疫情期間，國內中藥界研發「清冠一號」緩解病人症狀，揚名國際。生技業者「順天堂藥廠股份有限公司」將清冠一號從傳統中藥「...

不畏逆風！寶璽建設台中推百坪豪宅 成交9字頭

豪宅市況差，不過品牌建商不怕。台中寶璽機構今公開新案「寶璽天讚」，個案與日本最大建築事務所 NIKKEN SEKKEI合...

T17 18案土地爭議 新壽：以北市府說法為主，未有開董事會規畫

北市副市長李四川今日在市政會議前表示，新壽提出「若基地未交由輝達使用，土地須返還新壽」的訴求；市府強調，使用後再返還的條...

「開箱」輝達T17、T18用地 北市地政局：新壽這些工程要清光

輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，北市議會民政委員會上午考察北士科，議員在T18用地看見新壽...

買房管委會灌虛坪 學者盼增加限制

「買房子的時候，管委會坪數容易放大計算，導致民眾實際買到坪數比想像中小，應該有所限制！」學者林旺根…

女生更偏好買房！女性房貸族占比創14年同期新高

現代女性在各領域的影響力持續提升，購屋能力也日益增強。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年全台...

