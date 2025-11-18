健椿法說會／半導體高速主軸最新產品送客戶驗證中 大陸廠商陸續詢單

高速主軸大廠健椿工業（4561）18日召開線上法說會，因應AI應用需求逐年攀升，健椿表示，針對晶圓切割機等半導體設備所需的高速主軸，第二代最新產品已送交客戶驗證中，並有大陸端半導體大廠陸續詢單，後市可期。

不過，健椿也不諱言，目前全球經濟仍充滿高度不確定性，因此打入供應鏈之後的放量速度可能不如預期中的樂觀，但半導體主軸依然會是公司長期營運成長的主要動能之一，公司針對半導體主軸的布局與進度不變。

健椿自結10月合併營收0.8億元、年增9.4%；累計前十月合併營收7.9億元、年減22.5%。

針對公司營收衰退的原因，健椿表示，一定是整機廠好，零組件廠才會好，機械公會在最新的資料中指出，日圓從2021年到今年10月上旬貶值48%，新台幣僅貶值7.4%，兩者差距40%，等同日本工具機打六折在賣客戶。

而中國大陸近年來併購歐洲企業，中低階的五軸工具機品牌也逐漸提升，使台灣上有金鍋蓋、下有鐵板，加上地緣政治、大陸低價競爭影響，致使公司營運衰退。

對於2026年業績展望，健椿表示，目前公司對明年展望略帶保守，但如果通貨膨脹能夠受到控制，俄烏戰爭情勢趨於和緩，台灣整體製造業投資信心有恢復的話，相信憑藉新產線與新產品的布局，有機會迎來復甦。