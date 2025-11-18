市場觀察室／掌握平台優勢 迎戰行銷變革

經濟日報／ 林文寶 （國立高雄師範大學事業經營系教授）

在當今這個由數據驅動、連結無所不在的時代，數位平台不再僅僅是企業的選項之一，而是決定其成敗的關鍵戰場。從消費者早晨睜眼第一刻接觸的社群媒體，到晚間購物決策所依賴的電商網站，數位平台的運用已深度滲透到產業行銷的每一個環節。企業若想在激烈的市場競爭中脫穎而出，就必須洞悉數位平台的發展趨勢，並將其轉化為自身的行銷利器。

根據DataReportal《Digital 2025》報告，全球已有超過七成的人口使用行動裝置，而台灣的連線總數更是達到總人口的131%。這意味著消費者的注意力已大量轉移至行動裝置上，傳統的行銷模式若無法適應此一轉變，將難以觸及目標客群。

品牌必須採取「行動優先」的策略，確保其網站、廣告內容及使用者體驗在行動裝置上都能完美呈現。這不僅僅是技術上的調整，更是思維上的革新，必須將行動裝置視為與消費者溝通的最主要橋梁。

過往的「分眾行銷」已不足以滿足現代消費者的期待，他們渴望的是與自身高度相關、量身打造的內容。AI技術能協助企業大規模地分析第一方數據，預測消費者偏好，並即時提供個人化的產品推薦與內容，從而大幅提升轉換率與顧客忠誠度。

社群平台的生態系正經歷劇烈變革。以TikTok、InstagramReels為首的短影音內容，憑藉其高互動、高黏著的特性，迅速占據了用戶的眼球。數據顯示，Instagram用戶有50%的時間花在觀看Reels上。另一方面，消費者對於「使用者生成內容」的信任度遠高於品牌官方的廣告。有45%的消費者更信任他們所追蹤的內容創作者的推薦。

這兩股力量的結合，使得網紅行銷的預算持續增長，並帶動了「社群商務」的蓬勃發展。品牌必須重新思考其社群策略，從單向的內容推播，轉向與創作者合作，並鼓勵用戶創造與品牌相關的內容，建立更真實、更具互動性的社群關係。

Google推出的生成式搜尋體驗（SGE，現稱為AI Overviews）預示著搜尋引擎的未來。AI將直接在搜尋結果頁面提供整合性的摘要答案，這可能大幅降低用戶點擊進入網站的意願，對傳統的「搜尋引擎優化（SEO）」帶來巨大挑戰。為此，品牌必須開始布局「生成式引擎優化（GEO）」。

這意味著網站內容必須更容易被AI理解與抓取，例如採用結構化數據、提升內容的專業性、權威性與可信度，並針對用戶的「問題」而非僅僅是「關鍵字」來創造內容。唯有如此，品牌的資訊才有可能被AI選中，呈現在用戶面前。

總體而言，數位平台的運用已不再是單純的工具導入，而是一場涉及企業文化、組織流程與商業模式的全面變革。從行動優先的基礎建設，到AI驅動的個人化體驗，再到社群生態的演進與搜尋引擎的革命，每一個趨勢都對產業行銷帶來了深刻的影響。

企業必須保持敏銳的洞察力，積極擁抱這些變化，並將其內化為自身的競爭優勢。唯有不斷學習、勇於嘗試，才能在這波數位浪潮中站穩腳步，不僅僅是生存下去，更是引領產業，開創新的未來。

