七期新地標！「寶璽天讚」奪台中億元級預售豪宅成交王

內政部實價登錄最新資料統計，台中市今年前十月億元級預售住宅實登共成交19筆，其中，「寶璽天讚」就占了11筆，成交總額達12.69億元，勇奪中台灣億元級預售豪宅成交王；同樣位於七期的「聯聚理安大廈」則有7筆，排名第二；另外，單元二的「陸府續森」則有1筆，是七期之外最高總價的預售成交。

寶璽機構與日本第一、全球前三大建築設計集團日建設計(NIKKEN SEKKEI)合作的超高層住宅新案「寶璽天讚」，18日在台中正式發表。此案為日建設計在台灣首座超高層住宅作品，也讓寶璽在推出「寶璽天睿」之後，再度端出百坪以上的頂級住宅，在房市冷靜的現階段，如此高規格的建案亦引發業界高度關注。

今天的發表會上，NIKKEN SEKKEI設計總監齊藤哲也與寶璽機構創辦人梁德煌共同出席，說明「寶璽天讚」的建築規劃與設計理念。

齊藤哲以「城市記憶的延伸」形容這次合作，強調「寶璽天讚」將以國際級美學與工程規格，重新定義台中七期的天際線。

梁德煌表示，寶璽40年來始終堅持以建築對話城市，並以嚴謹工法與可長可久的價值作為核心哲學。他說，「我們希望讓建築成為城市文明的一部分，而不是追逐浮誇的表象，真正的豪宅應該要經得起時間驗證，而非追逐短期的市場話題和趨勢。」

寶璽機構自創立以來，以「建築是生活容器」為核心理念，從結構安全、空間比例到環境美學，皆採最嚴格標準。憑藉一貫的低調堅實風格，寶璽在台中豪宅市場長年維持穩固地位，包括「寶璽公園爵邸」、「寶璽高第」、「寶璽睿觀」到「寶璽天睿」，在不同階段都是區域市場的指標建案。

「讓時間替我們說話，才能見證品牌的含金量與真實價值。」梁德煌說，寶璽對於建築設計的想法是，不但重視建築外觀，更重視地理條件和平面的動線規劃，完全以要長居久住的自住心態去看待每一棟建築和空間的規劃細節，希望客戶住戶住進來之後，在生活、健康、家庭和事業各方面，都能擁有一個富足優裕的感受。

「寶璽天讚」位於七期市政中心核心軸線，為區域少數具備面南大棟距視野的超高層住宅，規劃100至130坪產品，兼顧隱私與景觀。自公開以來，已累積多筆億元級成交，登上中台灣今年預售豪宅成交冠軍，顯示市場對寶璽品牌的高度認同。

齊藤哲也指出，本案從立面線條、結構整合到光影節奏均重新調校，以符合台中氣候條件並兼具美學與宜居性。「寶璽天讚」除住宅機能外，也被設定為「城市風景線」的一部分，將成為亞洲超高層豪宅的新標竿。

寶璽品牌實績同樣反映在成屋市場。「寶璽天睿」今年再度刷新紀錄，14樓209.11坪戶以總價1.71億元成交，而去年9月揭露的17樓戶更以每坪98.3萬元，連續兩年蟬聯中台灣成屋最高單價，穩固七期豪宅龍頭地位。