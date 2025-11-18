不畏冷風！寶璽建設逆勢推百坪豪宅 坐穩今年台中億元級成交王

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
寶璽建設18日正式公開台中七期新案「寶璽天讚」。記者朱曼寧／攝影
寶璽建設18日正式公開台中七期新案「寶璽天讚」。記者朱曼寧／攝影

不畏冷風，台中豪宅建商寶璽建設逆勢布局百坪住宅，18日正式公開七期新案「寶璽天讚」，寶璽建設董事長梁徳煌表示，儘管短期房市冷，但只要產業有成長、人口有增加，房市終究會回歸正常軌道，反而越競爭的市場，越能顯露品牌實力。

台中七期為著名豪宅聚落，也是建商兵家必爭之地，不過近年來隨著房價高漲，許多建商開始壓縮坪數，但寶璽建設反而逆勢操作，更在大環境不佳的市況，推出百坪預售豪宅。

梁徳煌表示，許多客戶、企業主等對大坪數需求度仍高，因為生活方便、規劃完善的大坪數住宅對他們來說才是真正的享受，房子不像手錶、汽車，只是裝飾或是偶爾使用，房子是真正可以讓人達到身心靈放鬆的用途，所以自己對百坪住宅很有把握，需求仍然存在。

進一步觀察最新實價登錄，今年以來台中市億元級以上預售案交易共19筆，其中就有11筆為「寶璽天讚」，占比超過一半，坐穩今年台中豪宅成交王，每坪成交均價達91.8萬元，最高每坪單價達98.3萬元，顯見高端客層對品牌實力與國際設計的高度信賴。

此外，寶璽品牌實績同樣反映在成屋市場。「寶璽天睿」今年再度刷新紀錄，14樓209.11坪戶以總價1.71億元成交，而2024年9月揭露的17樓戶更以每坪98.3萬元，連續兩年蟬聯中台灣成屋最高單價，穩固七期豪宅龍頭地位。

「大坪數不是沒有市場，是需要用心規劃。」梁徳煌說，公司的策略不以量大取勝，手中素地並不多，多半都是蓋好一個房子，再去買地，而且在產品規劃上下苦心，像是許多上億元的住宅，自住客都會找風水地理師來看，而我們很有信心，完全不怕檢驗。

梁徳煌表示，公司也不會因為房市現況而去做大幅度調整，比如說小宅盛行，就一昧的做小坪數，像是「寶璽天讚」地段精華，基地千坪，這樣好的基地，蓋大坪數才能發揮出基地優勢，「若不把它做成上等西裝，做成便服太可惜。」

談到未來房市，梁徳煌認為，自己反而沒有很重視房市景氣變化，因為只要區域產業有成長，人口有增加，這個市場就有支撐，最終都會回歸到正常的軌道上。

「寶璽天讚」位在新市政中心，規劃興建地上37層、地下6層，基地面積1212坪，戶數共112戶，規劃坪數100～130坪，並找日本第一大建築事務所NIKKEN SEKKEI合作，包括東京晴空塔、杜拜 One Za’abeel、雅加達 Astra Tower 等世界地標都是該事務所操刀，這也是該事務所首度在台跨足超高層住宅設計。

寶璽建設董事長梁徳煌表。記者朱曼寧／攝影
寶璽建設董事長梁徳煌表。記者朱曼寧／攝影

豪宅 房市 市場
