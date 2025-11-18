饗賓集團攜手遠百款待公益團體 贈餐券讓愛延續

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
開飯川食堂台南成功店暖心開幕，款待公益團體用餐。饗賓集團提供
開飯川食堂台南成功店暖心開幕，款待公益團體用餐。饗賓集團提供

饗賓集團「開飯川食堂」進駐台南大遠百。開幕現場，饗賓集團與遠東百貨一同邀請來自台南市腦性麻痺之友協會、台南市私立林澄輝社會福利慈善基金會及台南市癲癇之友協會的30位智青、社工與教保員共進午餐，讓新餐廳從第一天起，就充滿笑聲、分享與陪伴的力量。

活動中，饗賓集團捐贈5萬元餐券給台南市社會局，希望讓更多弱勢家庭在需要時，能感受到支持與溫度。遠東百貨總經理徐雪芳也到場響應公益，送上30個實用後背包，為孩子們增添額外的鼓勵與陪伴。

看著孩子們因美食而展開的笑容，饗賓集團總經理陳毅航說：「我們深信，一頓飯可以改變世界的一個角落。只要有人願意陪伴，就沒有孩子需要孤單長大。」

為了讓這場用餐體驗真正貼近每一位賓客，開飯川食堂主廚團隊特別花了許多心思：從挑選大眾都能接受的菜餚，到調整食材入口大小、確保料理更容易咀嚼與吞嚥，無論在味道、口感到貼心程度，都希望讓智青們能安心用餐、愉快享受。

活動中，台南市長黃偉哲也到場向饗賓集團致意。他表示，看見孩子們在餐桌上放心地吃、快樂地笑，是市府最希望看見的畫面，「溫暖開飯」不只是政策願景，而是一份城市期待擁有的溫度，而饗賓用實際行動讓這份願望化為真實。

饗賓集團長年投入公益活動，多年來，在不同品牌、不同城市中，不斷透過餐飲場域打開愛的可能。連續兩年，饗賓串聯家扶基金會及各縣市政府推動「翻轉孩子未來 饗和你來關愛」活動，每年陪伴超過1,200位孩子走進饗食天堂。

對許多孩子來說，那不只是一頓大餐，而是一段被溫暖與被關懷的時光：有人聽他們說話，有人為他們細心準備食物，有人真心希望他們幸福。

每次活動現場，孩子們的笑聲、在餐桌上分享的小故事、社工安心的眼神，都讓饗賓更加確信-公益不只是捐贈，而是一種持續的陪伴。主廚的細心、團隊志工的協助、跨界夥伴的支持，都讓這份溫暖被看見，也得以被延續。

陳毅航透露，明年公益規模將再度擴大，希望號召更多企業、在地夥伴及民眾一起加入。「讓我們一起用心關懷、用愛陪伴，讓孩子成長路上不孤單。」

陳毅航誠摯邀請民眾，明年持續加入「翻轉孩子未來 饗和你來關愛」的行列。期待有更多人一起陪著孩子吃一頓飯、說一句加油、給一份溫暖，讓善意在台灣持續發酵。

饗賓集團旗下餐飲品牌包括大型自助餐「饗食天堂」、「饗饗」、「旭集」、「果然匯」與「饗A JOY」；中式餐廳「開飯川食堂」；泰式料理「饗泰多」；日式單點「貓將壽司」；麻辣鍋「小福利麻辣鍋」和台菜「真珠台灣佳味」等。

饗賓集團總經理陳毅航(左)致贈5萬元餐券給台南市政府社會局。饗賓集團提供
饗賓集團總經理陳毅航(左)致贈5萬元餐券給台南市政府社會局。饗賓集團提供

