瑞福生醫創辦人陳耀昌辭世 公司承諾延續畢生願景、續推健康平權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
瑞福生醫創辦人暨首席顧問陳耀昌醫師17日上午在臺大醫院辭世。瑞福生醫表示，承諾延續其畢生願景，持續推動健康平權。瑞福生醫／提供
瑞福生醫創辦人暨首席顧問陳耀昌醫師17日上午在臺大醫院辭世。瑞福生醫表示，承諾延續其畢生願景，持續推動健康平權。瑞福生醫／提供

被譽為「臺灣再生醫療第一人」的瑞福生醫創辦人暨首席顧問陳耀昌醫師，於本月17日上午在臺大醫院辭世，享壽76歲。瑞福生醫18日表示，這位醫術精湛、心懷仁愛的人文醫者，悄然告別了他深深熱愛的臺灣土地，留下無數珍貴的身影與令人無比懷念的溫暖。

瑞福生醫表示，陳耀昌醫師是享譽國際的血液腫瘤科權威及臺灣骨髓移植先驅。2022年3月，他懷抱著「打造一個人人可以享有公平醫療資源的臺灣」為使命，與臺灣大學生化科技系副教授陳彥榮及許淑幸（現任董事長暨執行長），共同創立瑞福生醫，並擔任首席顧問。自此，他將畢生的經驗、熱情與信念投入再生醫療與幹細胞領域，帶領團隊持續突破創新。

在研究方向上，陳耀昌醫師以「再生醫療」為核心，專注於「神經再生」（nerve generation）與「組織修復」(tissue repair)。他堅信科學能真正改變病人的生命，因此選擇更具修復潛力的「神經幹細胞外泌體」以及富含關鍵生長因子的「間質幹細胞外泌體」作為主要標的，希望藉由科技與臨床的結合，為全人類的健康提供高品質的解決方案。

瑞福生醫透露，即使在病中，陳耀昌醫師依然「放不下病人、放不下研究、放不下臺灣」。他從未停止參與公司研發與決策的重要會議，也持續親自指導實驗室工作，只盼將自己的醫學智慧與生命熱忱傳承下去。他曾深切期盼：「臺灣沒有跨國大藥廠的龐大資源，但我希望本土生醫企業能走進研發，讓學者的研究不再停留在論文，而能真正走進臨床，造福臺灣人民。」

瑞福生醫表示，陳耀昌醫師雖已離世，但其對臺灣生醫產業的期許與推動健康平權的願景，將由瑞福生醫團隊持續努力，化為前進的最大動力。瑞福生醫董事長許淑幸表達深切哀悼：「陳教授不僅是我們的創辦人與首席顧問，更是我們所有人的導師與精神領袖。他的離世是臺灣生醫界的重大損失，我們全體同仁都非常不捨。但我們也將化悲痛為力量，誓言繼承陳教授的遺志，持續深耕再生醫療研發，實現他對臺灣健康平權的願景。」

瑞福生醫指出，陳耀昌醫師用一生證明：醫者的責任不只在醫院，也在社會；不只救治生命，也照亮未來。瑞福生醫全體同仁將秉持他的精神，繼續在再生醫療的道路上，堅定前行。

醫師 幹細胞
