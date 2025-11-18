研發清冠一號口服顆粒劑型 順天堂獲藥科銀質獎：若疫情再來將承擔

新冠疫情期間，國內中藥界研發「清冠一號」緩解病人症狀，揚名國際。生技業者「順天堂藥廠股份有限公司」將清冠一號從傳統中藥「湯劑」，轉換為方便民眾服用的「濃縮顆粒劑型」，今天獲頒2025年國家藥物科技研發獎銀質獎。總經理莊武璋從衛福部次長莊人祥手中接過獎座，他說，雖不希望任何疫情發生，「但若又有變動，台灣已有藥物準備好，公司將繼續承擔責任。」

新冠疫情期間，莊人祥任疾管署副署長，出席美日下午疫情說明記者會。莊武璋致詞時說，疫情期間在電視上每天看到莊次長，5年後裝次長頒發獎項給我們，別具意義；當時，國內疫情尚未嚴峻，順天堂公司認為我國應有藥物應變，經研發取得實證，2021年疫情爆發時派上用場，後續再2024年完成臨床試驗取得藥證，萬一後續還有疫情，也可再次派上用場，「這是藥廠應有的社會責任。」

衛福部與經濟部今天舉行「2025國家藥物科技研究發展獎」頒獎典禮，頒發藥品類、醫療器材類及製造技術類金、銀、銅質獎共13個獎項。莊人祥說，台灣生技產業一直都有豐碩成果，扮演提升民眾健康及生活品質重大關鍵角色，衛福部對台灣生技醫藥全面升級，負有重大責任，涵蓋臨床、製藥到預防照顧等重要層面。

莊人祥表示，衛福部食藥署持續完善藥品及醫療器材法規環境，成立專業諮詢團隊，協助業者排除研發過程中面對的法規障礙，加速產品上市，提升國際競爭力，於再生醫療製劑，也設法導入國際認證，保障產品品質療效，盼打造高品質醫療供應鏈，造福病患。

經濟部長龔明鑫說，生技醫藥產業為國家產業推動重點項目，今年雙十節賴清德總統演說中，也特別提到生技產業是國家重要產業，將於國家希望工程中推進，經濟部推動相關政策，讓生技醫藥產業業者獲得租稅照顧，2021年開始至2025年10月為止，共232家公司、599項產品獲得認證，2022年實際抵稅額度，達1.8億元，與2021年相比漲幅50%。