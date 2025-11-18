冠星法說會／董事長：新客戶+新產能帶動 2026年挑戰歷史新高

冠星-KY（4439）18日舉行法說會，董事長林錦茂表示，明年營運將由「新產能導入」與「新客戶成長」雙引擎推動，營收目標挑戰創歷史新高，並力拚雙位數成長。他指出，今年工廠稼動率約八成，明年目標提升至九成，第2季起將開始導入新產能，稼動率提升可望帶動毛利改善，新客戶占比也預估由今年約26%提升至三成以上。

冠星-KY越南產能將持續擴產，預估較今年每月200萬磅的產能，持續增長至300萬磅，同時今年下半年越南廠已增加117台織機，並開始試車，明年將放量出貨，為後續營運創造成長動能。冠星-KY目前在中國大陸、柬埔寨及越南均有生產據點。除了越南廠以外，柬埔寨廠月產能約400至450萬磅

林錦茂說明，明年除產能擴充外，接單動能也將以既有客戶的訂單增長，以及新客戶貢獻持續提升為主。目前新客戶占比約26%，合作後下單量逐漸放大，且態度積極，公司預估明年將提升至30%至35%。為符合新客戶產品規格需求，冠星已投入織機等設備以強化產能匹配度，並透過產能擴張帶動規模效益。

在區域布局方面，他指出，越南廠定位於較高單價、較高規格商品，與柬埔寨廠形成差異化配置；中國業務今年表現優於去年，預期明年將更好。他強調，在當前產業環境下，企業必須具備經濟規模才能維持競爭力，單打獨鬥的模式將逐漸被淘汰。至於關稅議題影響性已大幅降低。

營運長洪享民補充，關稅因素目前已被主要品牌客戶納入成本結構，在實務洽談中不再是討論重點，公司採直接與品牌客戶對接接單的模式，反應速度較快，有利掌握訂單動能。他指出，多數品牌客戶規劃期程均提前布局，訂單能見度一般可達半年至一年，其中半年內需求相對明確，有助公司調配產能與排程。

洪享民表示，主要品牌客戶普遍認為最壞的市場狀況已經過去，美系客戶對明年市場看法多持中性，並未看到顯著惡化跡象。惟匯率變動對整體營運影響較為明顯，若匯率走勢有利，公司全年獲利表現亦可望受惠。