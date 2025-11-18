竣邦法說會／訂單能見度達明年首季 2026年營收拚雙位數增長

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
竣邦-KY召開法說會。圖右為總經理蕭志偉、左為副總張兆民。 嚴雅芳攝影
竣邦-KY召開法說會。圖右為總經理蕭志偉、左為副總張兆民。 嚴雅芳攝影

竣邦-KY（4442）18日舉辦法說會，總經理蕭志偉表示，近年積極擴大全球客戶版圖有成，今年以來在運動、戶外領域的業務規模同步成長，加上公司亦持續拓展專業工裝、其他配件等領域，與全球品牌合作開發新品，並擴大自主布料開發項目，使每年被品牌採用的布料專案數量穩步攀升。展望明年，竣邦-KY營收將挑戰雙位數增長，運動領域會是主要動能，目前整體訂單能見度已達明年第1季。

竣邦-KY表示，至今年前三季產品開發專案中選率達36％，帶動整體接單深度與廣度持續擴大，此外，公司深化高效供應鏈管理、擴大越南據點接單能力，並投入綠色紡織認證與永續材質研發，以因應全球服飾品牌對環保機能布料需求快速攀升。

竣邦-KY 第3季合併營收達3.6億元，年增40％，受惠多領域核心客戶業務開發順暢，帶動接單量能持續上升態勢，推升稅後純益來到2,936萬元，年增138％，每股稅後純益達1元，寫下歷年同期新高；累計前三季合併營收12.21億元，年增39％，稅後純益1.13億元，年增100％，每股稅後純益3.98元，不僅同步改寫歷年同期新高，今年前三季獲利表現更超越2024年全年獲利水準。

竣邦-KY表示，受惠運動、戶外及其他多元領域客戶業務拓展效益逐步發酵，包括戶外領域主要品牌客戶去年同期因庫存調整導致基期偏低，今年第3季在市場回歸正常下單節奏後，整體銷售明顯回升，另一方面，近年積極深化運動領域，以及切入其他應用領域，包括專業工裝及袋包材等，隨著新客戶、新專案導入量產規模增加，第3季運動與其他領域營收分別年增14％、35％，占整體營收比重分別達66％與9％，有助於打造未來中長期良好動能。

竣邦-KY強調，公司秉持高附加價值機能布料開發為核心競爭力，每年與全球品牌客戶共同開發專案數量穩定增加，並逐步擴大自主開發布料的比重，可針對不同品牌客戶需求，公司可依品牌識別、設計風格、功能性與手感差異提供整合性布料解決方案，進一步提升合作黏著度。

其次，在供應鏈管理方面，針對產品品質、一致性、多樣化工法及交期精準度等面向加強合作供應廠商管理升級，優化整體營運效率。隨著深化高附加價值設計開發、銷售結構調整及精實營運管理等效益，第3季整體毛利率、營業利益率及稅後淨利率分別提升至29％、10％、8％，累計前三季整體毛利率、營業利益率及稅後淨利率為28％、11％、9％，單季及累計前三季皆較去年同期呈現三率三升。

竣邦-KY除聚焦營運體質強化外，亦持續深化品牌影響力與綠色永續發展，近期陸續參加美國波特蘭秋季Functional Fabric Fair(FFF)機能布料展及德國慕尼黑PERFORMANCE DAYS機能紡織展，展示最新環保機能布料系列與可持續紡織應用解決方案，公司長期深耕歐美市場，持續以高品質與永續創新，鞏固國際品牌客戶的信任與合作關係。

觀察全球服飾品牌加速推進永續轉型，機能性布料的環保與再生原料需求日益攀升，憑藉多年對綠色紡織的投入，公司已與國際認證體系深度接軌，持續以更高標準推動永續製造積極，除擁有全球回收標準(GRS)、全球有機紡織品標準(GOTS)、藍色標誌(Bluesign)等多項國際環保紡織認證，持續運用 Bio-based 生質材料、有機棉與 Nylon 56(尼龍 56)等永續材質，深化產品永續性能，同步推進成衣回收紗再製應用，打造具「閉環經濟」概念的再生布料，透過廢棄衣物循環再利用，有效降低原料消耗與製程碳足跡，不僅展現綠色製造實力，更進一步提升產品附加價值與品牌客戶合作深度。

展望未來營運，竣邦-KY 由過去聚焦於高端機能性布料市場，現已逐步拓展至中高端產品領域，藉此在維持穩定毛利率的同時，追求整體營收持續成長。隨著運動與戶外品牌客戶對機能服飾需求持續攀升，竣邦-KY亦積極布局專業工裝及多元應用市場，同時升級全球供應鏈管理體系，完善產業鏈整合效益，以因應市場快速變化，進一步強化整體競爭力。

營收 運動
