不畏逆風！寶璽建設台中推百坪豪宅 成交9字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
寶璽機構創辦人梁德煌。記者游智文攝影
豪宅市況差，不過品牌建商不怕。台中寶璽機構今公開新案「寶璽天睿」，個案與日本最大建築事務所 NIKKEN SEKKEI合作，規畫100到130坪大坪數豪宅，今年以來已揭露14筆成交，均價達每坪9字頭。

「寶璽天睿」位於台中新市政中心，文心一路、惠文路口，基地面積1,212坪，預計興建地下6層，地上37樓，SRC鋼骨結構超高大樓，總戶數112戶。

寶璽機構創辦人梁德煌表示，寶璽自創立以來，始終堅信「真正的豪宅，不是追逐流行性的表面華麗，而是歷久彌新的永恆經典」。

他表示，當多數建商以建築師個人品牌為賣點，他們決定以更高的國際視野推動城市格局，希望帶給台中一座能夠跨世代且共同擁有美好記憶的建築作品。

此次合作的NIKKEN SEKKEI，長年秉持「技術 × 美學 × 永續」核心理念，推動城市進化與建築革新，作品包括東京晴空塔、杜拜 One Za’abeel、雅加達 Astra Tower 等世界地標。

NIKKEN SEKKEI設計總監齊藤哲表示，寶璽天讚延續 NIKKEN 對「地標建築」的思維，特別強調耐震結構、通風採光與立面光影的平衡，使建築不僅是天際線的一部分，更成為城市生活的風景。

他強調，寶璽天讚是一座讓世界看見台中、也讓台中融入世界的一部分，「就如東京晴空塔之於東京，期待《寶璽天讚》也成為台中的印記」。

梁德煌指出，寶璽天讚從圖面、模型到施工，每一步都在打造理想居所的最高標準。不僅重視建築外觀，更重視平面與動線規劃，希望住戶與顧客長住久安，在生活、健康、家庭與事業各方面都能因此擁有更富足豐厚的優裕生活。

寶璽建設為台中指標豪宅建商，先前推出的寶璽天睿，去年9月17樓戶以每坪98.3萬元成交，今年14樓戶以總價1.71億元成交，連續兩年寫下中台灣成屋單價、總價紀錄。

寶璽建設表示，寶璽天讚位於七期新市政中心，為區域唯一面南、擁有超大棟距的超高層住宅。今年以來已揭露14 筆成交，均價達每坪9字頭，反映高端客層對品牌實力與國際設計的高度信賴。

寶璽天讚外觀模擬圖／業者提供
