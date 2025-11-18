日勝生打造全台首座 AI 智慧再生水示範廠 寶鼎再生水正式通水

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
寶鼎再生水與日鼎水務吸引日本、美國眾多國際專業人士到訪交流，美國水資源基金會執行長（圖右二）、日鼎水務暨寶鼎再生水總經理胡念英（圖右三）、美國水廠協會總裁（圖右四）。圖／日勝生提供
寶鼎再生水與日鼎水務吸引日本、美國眾多國際專業人士到訪交流，美國水資源基金會執行長（圖右二）、日鼎水務暨寶鼎再生水總經理胡念英（圖右三）、美國水廠協會總裁（圖右四）。圖／日勝生提供

日勝生（2547）18日發布，旗下日鼎水務與寶鼎再生水，已正式啟動桃園北區水資源回收與再生水系統，象徵台灣在AI智慧水務、循環經濟領域邁入新的里程碑。

日勝生表示，日鼎水務及寶鼎再生水受到美、日國際專業機構法人關注，包括美國水資源基金會執行長、美國水廠協會總裁、偕同桃園市水務局，皆指定到訪肯定，代表日鼎與寶鼎回收及再生水技術已躍上國際舞台，展現城市韌性與淨零治理能力，期扮演亞洲智慧水資源示範中心的角色。

日勝生近年積極推動數位轉型，不僅鞏固核心事業，並以資源循環AI智慧再生作為成長新引擎，擘劃集團長期價值，日勝生表示，日鼎水務做為水資源回收再生的供應鏈前端，結合生成式AI（Generative AI）並導入深度學習影像辨識技術 (Segment Anything Model, SAM），以及對抗生成網路（GAN），有效突破過去水質影像解析瓶頸，實現即時監測與水質異常預警。

日勝生表示，透過時間序列預測分析平台，日鼎水務能即時掌握浮沫面積變化趨勢，提前預測處理池水質異常，進一步結合知識導向分析系統，創建水資源處理的智慧決策平台，大幅提升管理效率與風險控管能力。

在全球智慧水市場快速成長的大趨勢下，日勝生表示，日鼎水務與寶鼎再生水積極導入工業4.0自動化平台、物聯網（IoT）、雲端大數據管理（Data Lake）與自動化機器學習（AutoML）等先進技術，持續優化污水處理與再生水品質效能，加速水廠AI自動化進程，成為全國首座融合AI的智慧再生水示範廠，不但提高再生水品質與供應彈性，也讓國際專家得以看見台灣智慧水務的深度與成熟度。

此外，日鼎水務與寶鼎再生水在桃園北區水資源回收中心建構沼氣發電、太陽能光電、微型水力發電三大綠能系統，每年預計可產出87萬度綠電，供應廠區及周邊設施使用。

根據中央與桃園市政府規劃，寶鼎再生水建設北區再生水廠，為北台灣首座、規模最大的再生水廠，計畫未來三期完工後每日供水將達11萬CMD，將大幅減輕石門水庫壓力，強化北台灣供水韌性。

另，寶鼎再生水也串聯日鼎水務，打造桃園都市小水庫，成為桃園工業用再生水服務網的核心節點，目標達到民生不停供、工業不停工。日勝生表示，再生水不僅滿足高科技與製造業的冷卻與製程需求，未來也可延伸至農業灌溉場域，支援低碳稻作、生態友善農法等示範計畫，將水資源循環擴大運用至產業、生態與農業三大領域。

展望未來，日勝生表示，集團持續深化AI智慧應用於各核心事業板塊，特別是智慧水資源管理領域，推動微型智能化專家系統部署，加速水廠自動化、無人化進程，積極發展循環經濟與智慧綠建築市場。目標讓再生水不只是供應系統，同時是科技造水與自然共生的永續建設。

寶鼎再生水-桃園北區再生水中心。圖／日勝生提供
寶鼎再生水-桃園北區再生水中心。圖／日勝生提供

日勝生 水資源 AI
