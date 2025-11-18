南方崛起 首屆「S廊帶高峰會」出航

看好長期AI大投資帶動下的台灣南方崛起題材，寬量國際（QIC）、富邦證券、亞果遊艇（7566）18日聯手宣布，將於11月21日舉行首屆「S廊帶高峰會（S-Corridor Summit）」，透過高端的企業領袖工作坊，打造出台灣版「Sun Valley Forum」，目標是將南台灣推向產業與資本共贏生態的「亞洲產業創新走廊」，同時正式向全球資本市場介紹南台灣的鉅大投資機會。

將於11月21日亞果台南安平遊艇碼頭舉行的首屆「S廊帶高峰會」，共邀請120位橫跨高科技產業及投資界的領袖級人士，透過16個工作坊及海上巡航等創意休閒活動，讓與會企業與投資界的決策人士一起透過系統性的交流，對於台灣未來五年願景向全世界提出長期論述。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，「S廊帶高峰會」的S代表兩個字，一是半導體semiconductor，另一個是南方south，全球資源豐富的南方因AI 的大投資趨勢，都翻轉為全球快速成長的新區塊，如美國的德州，和台灣的南方都成為區域中閃爍的星星。

南台灣因為有以台積電為首的半導體供應鏈進駐，開始吸引各方資源匯集，但可惜的是，缺乏有系統的論述和宣傳，全球資本市場對於這個區塊還沒有全面性的了解，寬量國際就是看到它的未來長期潛力，因此結合了富邦證券和亞果遊艇，一起為台灣南方世代的華麗轉身，提出一個全新的嘗試。

李鴻基表示，「S廊帶高峰會」目標就是要打造成台灣版的「Sun Valley Forum」，而講求人情味的南台灣，非常適合安排美國過去10年來為以科技及投資圈決策者的永續發展的需求，所成立的誇界交流年度盛會「Sun Valley Forum」，透過企業家與投資決策者的深度交流，彼此交換對產業，文化，和經濟的永續經營的看法，激盪出不同的觀點，豐富社會的多元發展。

李鴻基指出，今年是「S廊帶高峰會」元年，不論是企業家，投資者及意見領袖，可以跨界在這樣的峰會場合，針對未來五年企業營運與產業趨勢交換看法，這不會是傳統的投資論壇，而是更深度的意見交流，成效肯定更為深遠及具影響力。

響應S廊帶計畫 打造產業與資本共贏生態

富邦證券總經理郭永宜於11月18日S廊帶高峰會媒體發布會表示，在企業與資本市場之間，富邦證券始終扮演關鍵橋樑角色，不僅提供專業金融服務，更協助企業邁向國際市場、創造長期價值。

富邦證券此次響應S廊帶計畫，期望串連台灣製造業的底蘊、科技業的創新力，加上綠能與AI帶來的新經濟動能，展現台灣產業的戰略價值，並推動南台灣成為亞洲產業創新走廊核心。

郭永宜進一步強調，富邦證券除了協助企業籌資，更透過研究、產業分析與國際資本連結，為企業與投資人建立「共好」生態系。富邦證券本次與寬量國際、亞果遊艇合辦產業高峰會，見證台灣產業升級與資本市場結構的深層轉型，協助台灣企業走向國際，讓世界看見台灣產業的新動能。

亞果遊艇支持創新模式的S廊帶高峰會

亞果遊艇董事長侯佑霖指出，首屆「S廊帶高峰會」地點選在亞果遊艇舉行，這是極為創新的企業與資本對接模式，亞果遊艇集團以推動台灣海洋休憩為使命，打造台灣海上生活的唯一品牌，整合灣區開發、碼頭經營、遊艇管理、海上體驗與高端俱樂部，如今，亞果已成為引領海上休憩產業發展的指標性品牌。

侯佑霖表示，亞果遊艇集團的服務面向，橫跨國際認證的碼頭泊位、船舶代管、與高度客製化航程規劃，更透過會員專屬會所、海洋主題交流活動與企業社交圈層，建立兼具生活品味、商務交流與社群信任的高端互動平台。

侯佑霖指出，亞果遊艇集團正積極串接全球遊艇港灣網絡及海洋經濟資源，推動台灣海洋產業發展，並將海灣從地理空間轉化為跨界對話與合作樞紐，未來要打造的，不僅是一個碼頭或會所，而是一個融合生活風格、人脈結盟與商業契機的海洋平台，成為企業領袖、創新決策者與國際社群匯聚的重要場域。