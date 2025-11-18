《2025全球汽車產業高階主管調查報告》 KPMG 揭三年內營運大轉型

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

KPMG於18日發布《2025全球汽車產業高階主管調查報告》。本次調查訪問全球775位汽車產業高階主管，全面剖析汽車產業在劇烈變革下的發展趨勢與未來挑戰。面對高度不確定的市場環境，多數企業認為「轉型」已不再是選項，而是勢在必行的關鍵課題，建議迅速落實「5T行動要素」，全面掌握市場主導權。

報告顯示，36%的高階主管預期未來三年內，公司商業模式、產品或營運將出現重大改變；此外，68%的企業已著手重組供應鏈，77%認為策略聯盟與合作夥伴關係已對業務成長具實質貢獻。

KPMG安侯建業工業產業主持人陳其愷指出，此波變革迅速且具顛覆性，新興科技與數位生態系統正在重新定義汽車製造模式；同時，全球供應鏈波動、法規壓力與消費者期待轉變，也正動搖傳統商業價值。

要確保汽車業能長期獲利，必須在技術創新與營運效率之間取得平衡。報告顯示，AI與自動化（34%）是企業獲利的首要策略，顯示數位轉型已成為核心驅動力。其次是高效供應鏈管理（28%），確保穩定獲利；再者是品牌與設計識別性（25%），凸顯差異化的重要。其他如財務管理、顧客滿意度與定價策略雖然占比略低，但仍是競爭市場的基本要素。整體而言，企業必須以技術投資為核心，結合供應鏈優化與品牌創新，才能在快速變化的產業環境中實現永續成長。

全球汽車產業正面臨深度轉型，涵蓋汽車的定義、製造方式與使用型態。許多汽車產業正轉向在地化策略，以降低關稅風險、運輸成本、提升法規遵循能力，並加快反應速度。依此研究，68%的企業正積極透過「近岸外包」（near-shoring）、「友岸外包」（friend-shoring）以及「在地生產供在地使用」（local-for-local）等策略，重組其供應鏈。然而，在地化營運不容易，需要深度重整供應商基礎、建立新夥伴關係或進行併購、重複建置區域能力，以及謹慎的長期資本規劃。

在這場全球轉型中，電動車製造也成為熱門關注焦點，然而亞太市場的發展路徑，現正面臨不同的挑戰與機會。其中，中國大陸雖然已在普及率與成本效益上領先，但市場逐漸飽和，利潤空間受壓縮；日本、韓國與東南亞則普遍受限於高成本、基礎設施不足與消費者接受度低，推廣速度相對緩慢。

調查顯示，86%製造商正積極投資AI與新興技術，其中「研發」與「供應鏈」部門被認為最能受惠於AI應用。此外，《2025 KPMG地緣政治風險報告》指出，全球貿易戰持續惡化將使主要經濟體GDP出現下滑，其中美國可能減少1.5%、中國大陸1.2%、德國0.7%、法國0.4%，凸顯地緣政治分裂帶來的實質經濟風險。呼應經濟部對全球貿易局勢的評估，認為地緣政治風險與不確定性仍然偏高，政府將加速培育數位與AI應用人才，協助產業升級轉型。

為此，KPMG提出「5T行動要素」，讓企業脫穎而出的核心方針，涵蓋Spearhead Transformation (引領轉型)、Master Technology (掌握技術)、Earn Trust (贏得信任)、Navigate Tensions (駕馭變局)、Thrive Together (共創成長)。KPMG安侯建業工業產業主持會計師吳俊源提醒，在越複雜的變動環境中，關注商業藍圖、落實成本控管，並深入掌握各區域市場差異等完善策略，對於業務的成長至關重要。唯有靈活運用5T指南，才能協助企業具備高度韌性，應對全球政經各式挑戰，穩健推進企業永續發展。

KPMG第25期《全球汽車產業高階主管調查報告》，於2025年4-5月期間進行，針對全球中大型汽車相關業者展開問卷調查與資料分析。本次調查共計775名受訪者，涵蓋歐洲、美洲、亞太地區，其中30%為原始設備製造商、40%為供應商和經銷商、30%來自行動與金融服務領域，全面反映產業鏈各環節的觀點與趨勢。

地緣政治風險 市場
