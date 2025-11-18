T17 18案土地爭議 新壽：以北市府說法為主，未有開董事會規畫

北市副市長李四川今日在市政會議前表示，新壽提出「若基地未交由輝達使用，土地須返還新壽」的訴求；市府強調，使用後再返還的條件難以接受。至於新光人壽則回應「一切以北市府說法為主」，但目前也沒有召開董事會的規畫。

但知情人士透露，新壽仍認為T17、18最終應由輝達（NVIDIA）使用，畢竟地上權交回市府後不應被改作他用，否則對新壽並不公平。

不過據了解，市府並未完全否定新壽的立場，因而加速與輝達接觸，本周已安排輝達不動產副總裁拜會市長蔣萬安，並將由輝達送交投資意向書，以確認其進駐意願，並看是否能取得新壽董事會認同。

知情人士指出，新壽當初透過合法程序取得地上權，如今願意配合政府釋出基地，是基於輝達進駐可創造最大公共利益；若地上權回到市府後卻被移作他用，「新壽情何以堪」。市府則希望待取得輝達意向書後，再與新壽簽署解約協議，讓三方共識更明確，避免後續爭議。