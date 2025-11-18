「開箱」輝達T17、T18用地 北市地政局：新壽這些工程要清光

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會民政委員會上午考察北士科。記者楊正海／攝影
輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，北市議會民政委員會上午考察北士科，議員在T18用地看見新壽留下的工務所，以及連續壁工程先期的廢土坑和基樁試驗。對此，北市地政局指出，工務所須清光，圍籬的新壽廣告也要全撤除。

議會民政委員會召集人、議員許淑華，上午與議員林珍羽、顏若芳、何孟樺、鍾佩玲、徐立信考察北投士林科技園區T17、T18街廓，也首次進入T18用地，現場留有約2年前蓋好的工務所，以及廢土坑，現場還有鑽探實驗所留下基樁，共有12處。

地政局土開總隊長范乾峯表示，連續壁工程先期的所做廢土坑，以及基樁試驗，這些都可留給輝達，但現場所留的工務所，必須全部拆除。

地政局長王瑞雲指出，與新壽解約完成之後，新壽的工務所要全部都清光，另外圍籬前目前還有新壽的廣告，這些全部都要全部撤除，至於其他的廢土坑、基樁等當初所花的費用，應都還可以使用，可以移轉給輝達。

王瑞雲指出，目前都市計畫啟動的前置作業，市府已經開始做，道路的部分，因有跟輝達提到跟交通有關，所以輝達尊重市府規畫，輝達並沒有要求道路的土地要全部都納進去。

王瑞雲指出，輝達全球不動產的副總，確定這周會來台北市府拜會市長，會帶著投資意向書來，內容主要是包括輝達要取得T17、T18地上權，蓋全球的海外總部，第二就是希望市政府這邊協助輝達完成。至於未來的地上權是「50+20」？王瑞雲說，已經告知輝達這個機制。

許淑華指出，因輝達副總裁本周就會來台北，希望新壽能盡快解約，所有的民眾都非常期待，希望市府能在本周內一定要完成解約。

北市議會民政委員會上午考察北士科，圖為工務所。記者楊正海／攝影
北市議會民政委員會上午考察北士科。記者楊正海／攝影
北市議會民政委員會上午考察北士科。記者蘇建忠／攝影
北市議會民政委員會上午考察北士科。記者蘇健忠／攝影
北市議會民政委員會上午考察北士科，圖為基樁。記者楊正海／攝影
北市議會民政委員會上午考察北士科。記者楊正海／攝影
