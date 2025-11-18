全家首度受邀參與鴻海科技日 亮相智慧城市主題展區

全家（5903）再將店舖化為綠色實驗場域，讓永續提案落地實現為可持續的模式。此次「全家」攜手鴻海（2317）共同打造綠色創新應用，將以咖啡渣循環再利用為主軸，參與11月21日至11月22日之「2025鴻海科技日」智慧城市主題展區，展區提供觀展民眾Let's Café單品咖啡，象徵「全家」從一杯咖啡開始，讓永續的種子在日常中萌芽。

全家便利商店每年售出約2億杯Let's Café咖啡，伴隨產出超過6,000噸咖啡渣，由於咖啡渣含水量高、易發霉且回收成本高，過往多由清運廠商集中處理，難以形成穩定的再利用機制。為此，「全家」Let's Café以「價值鏈減廢循環」、「創新永續良品」兩大策略，與鴻海、鴻旭共同推動綠色城市經濟環境教育，將廢棄副產物再生利用，讓原本被視為垃圾的資源得以重生，透過店舖端回收與跨產業再製，實踐從「黑金」到「綠金」的循環經濟，具體落實「轉廢為寶」的永續精神。

「全家」在鴻海科技日智慧城市展區中，邀請觀展民眾踏上咖啡渣循環之旅，旅程從鴻海土城虎躍廠「全家」店舖出發，每一杯Let's Café咖啡的咖啡渣經乾燥後，轉化為活性碳濾芯、濾網等多樣再生商品，後續也將運用至鴻海廠區內，相關成果展現在循環材料開發上的創新能量。

此外，「全家」也將於現場供應Let's Café單品美式及單品拿鐵，並將以「咖啡渣的綠色新生」為題參與鴻海科技日論壇，分享便利商店如何透過價值鏈合作推動減廢再生，展現零售業跨域串聯與環保創新的可行模式，讓每一次便利消費都更具永續意義。