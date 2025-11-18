北市議會考察北士科T17、18 市府預計本周與新壽簽訂解約協議
北市議會民政委員會市議員許淑華、鍾佩玲、何孟樺、顏若芳、林珍羽、徐立信等人上午一起前往北士科T17、18考察，針對中間替代道路合併、輝達用電部份、現場廢土坑等狀況視察。主要針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地，更方便興建大型總部大樓。
台北市政府與新光人壽解除北士科T17、T18地上權的解約金44.34億元，上周三（11／12）在台北市議會通過備查，市府原希望上周就能完成與新壽簽訂土地終止合約協議。不過新壽董事會對協議文字以及交款程序有些意見，台北市政府地政局長王瑞雲陪同市議員視察表示，已在確認合意解約協議書文字，經新壽確定後，希望雙方有機會周五可簽約。
