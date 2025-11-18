快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

北市議會考察北士科T17、18 市府預計本周與新壽簽訂解約協議

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
北市議會民政委員會上午前往北士科T17與T18考察，針對輝達用電部份表示，未來會增設變電所（左下，灰色區域），方便大型總部大樓用電。記者蘇健忠／翻攝
北市議會民政委員會上午前往北士科T17與T18考察，針對輝達用電部份表示，未來會增設變電所（左下，灰色區域），方便大型總部大樓用電。記者蘇健忠／翻攝

北市議會民政委員會市議員許淑華、鍾佩玲、何孟樺、顏若芳、林珍羽、徐立信等人上午一起前往北士科T17、18考察，針對中間替代道路合併、輝達用電部份、現場廢土坑等狀況視察。主要針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地，更方便興建大型總部大樓。

台北市政府與新光人壽解除北士科T17、T18地上權的解約金44.34億元，上周三（11／12）在台北市議會通過備查，市府原希望上周就能完成與新壽簽訂土地終止合約協議。不過新壽董事會對協議文字以及交款程序有些意見，台北市政府地政局長王瑞雲陪同市議員視察表示，已在確認合意解約協議書文字，經新壽確定後，希望雙方有機會周五可簽約。

台北市政府地政局長王瑞雲（左起）、北市議會民政委員會市議員顏若芳、鍾佩玲、許淑華、林珍羽、何孟樺、徐立信等人上午前往北士科T17、18考察，針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地現場視察。記者蘇健忠／攝影
台北市政府地政局長王瑞雲（左起）、北市議會民政委員會市議員顏若芳、鍾佩玲、許淑華、林珍羽、何孟樺、徐立信等人上午前往北士科T17、18考察，針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地現場視察。記者蘇健忠／攝影
北市議會民政委員會上午前往北士科T17（右）與T18（左）考察，針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地，更方便興建大型總部大樓現場視察。記者蘇健忠／攝影
北市議會民政委員會上午前往北士科T17（右）與T18（左）考察，針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地，更方便興建大型總部大樓現場視察。記者蘇健忠／攝影
北市議會民政委員會上午前往北士科T17（右）與T18（左）考察，針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地，更方便興建大型總部大樓現場視察。記者蘇健忠／攝影
北市議會民政委員會上午前往北士科T17（右）與T18（左）考察，針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地，更方便興建大型總部大樓現場視察。記者蘇健忠／攝影
北市議會民政委員會上午前往北士科T17與T18視察，了解現場廢土坑（圖）狀況。記者蘇健忠／攝影
北市議會民政委員會上午前往北士科T17與T18視察，了解現場廢土坑（圖）狀況。記者蘇健忠／攝影

新壽 台北
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

港湖開打…「吸票機」高嘉瑜回歸選議員 綠議員這樣說

柯文哲這政策「名存實亡」 議員曝：600格共享車位現剩1格

議員連環逼問台北市長選舉 蔣萬安不斷回這句…最後忍不住笑了

新壽「分手費」被收新新併改廣告合理？李四川：也是成本

相關新聞

獨／美國關稅重創中部傳產 百工百業受災 高檔餐廳哀：生意大不如前

受美國關稅衝擊，中部傳產業景氣衰退，此一影響不僅在傳產業本身，還波及餐飲和消費產業。在台中經營33年的大巨人鐵板燒老闆詹...

T1718解約卡關？ 李四川曝新壽這要求：市府無法接受

輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，北市副市長李四川今天市政會議前被問解約進度，李說，新壽提出...

女生更偏好買房！女性房貸族占比創14年同期新高

現代女性在各領域的影響力持續提升，購屋能力也日益增強。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年全台...

「從小學生等到小學生」新竹輕軌有進展了！房市專家這麼看

新竹市政府近日宣布，經積極爭取，交通部已同意補助「新竹縣輕軌紅藍線整合可行性研究報告」，一共2,100萬元，地方自籌款部...

航運表現亮眼居全球第8 交通部：航運業準備面對「碳權挑戰」

交通部航港局18日舉辦「2025年前瞻航運論壇」，交通部次長林國顯指出，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，運輸部門...

土地市場吹「自用風」 台中第4季土地交易自然人成大戶

不僅房市自住當道，土地市場同樣吹起「自用風」。觀察今年台中第4季土地交易普遍以自然人交易為主，交易前四大熱區分別為南屯、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。