快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

鴻海攜全家搶綠金商機 揭咖啡渣再生技術、年銷2億杯變新產品

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家在鴻海科技日智慧城市展區中，邀請觀展民眾踏上咖啡渣循環之旅，旅程從鴻海土城虎躍廠「全家」店舖出發，每一杯Let’s Café咖啡的咖啡渣經乾燥後，轉化為活性碳濾芯、濾網等多樣再生商品，後續也將運用至鴻海廠區內，相關成果展現在循環材料開發上的創新能量。全家／提供
全家在鴻海科技日智慧城市展區中，邀請觀展民眾踏上咖啡渣循環之旅，旅程從鴻海土城虎躍廠「全家」店舖出發，每一杯Let’s Café咖啡的咖啡渣經乾燥後，轉化為活性碳濾芯、濾網等多樣再生商品，後續也將運用至鴻海廠區內，相關成果展現在循環材料開發上的創新能量。全家／提供

全家（5903）18日宣布與鴻海（2317）合作，以咖啡渣再利用為主軸，參與11月21至22日舉行的「2025 鴻海科技日」智慧城市主題展區。現場提供Let's Café單品咖啡，象徵全家從日常一杯咖啡出發，推動永續概念在生活中落地。

全家便利商店每年售出約2億杯Let’s Café咖啡，伴隨產出超過6,000噸咖啡渣，由於咖啡渣含水量高、易發霉且回收成本高，過往多由清運廠商集中處理，難以形成穩定的再利用機制。

為此，全家Let’s Café以「價值鏈減廢循環」、「創新永續良品」兩大策略，與鴻海、鴻旭共同推動綠色城市經濟環境教育，將廢棄副產物再生利用，讓原本被視為垃圾的資源得以重生，透過店舖端回收與跨產業再製，實踐從「黑金」到「綠金」的循環經濟，具體落實「轉廢為寶」的永續精神。

全家在鴻海科技日智慧城市展區中，邀請觀展民眾踏上咖啡渣循環之旅，旅程從鴻海土城虎躍廠「全家」店舖出發，每一杯Let’s Café咖啡的咖啡渣經乾燥後，轉化為活性碳濾芯、濾網等多樣再生商品，後續也將運用至鴻海廠區內，相關成果展現在循環材料開發上的創新能量。

此外，全家也將於現場供應Let’s Café單品美式及單品拿鐵，並將以「咖啡渣的綠色新生」為題參與鴻海科技日論壇，分享便利商店如何透過價值鏈合作推動減廢再生，展現零售業跨域串聯與環保創新的可行模式，讓每一次便利消費都更具永續意義。

咖啡 全家便利商店 鴻海
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鴻海攜手三菱FUSO成立新公司 明年在日生產電巴

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

外資扛不住本土賣壓！三大法人賣超近160億元 台股5日線得而復失

相關新聞

獨／美國關稅重創中部傳產 百工百業受災 高檔餐廳哀：生意大不如前

受美國關稅衝擊，中部傳產業景氣衰退，此一影響不僅在傳產業本身，還波及餐飲和消費產業。在台中經營33年的大巨人鐵板燒老闆詹...

T1718解約卡關？ 李四川曝新壽這要求：市府無法接受

輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，北市副市長李四川今天市政會議前被問解約進度，李說，新壽提出...

女生更偏好買房！女性房貸族占比創14年同期新高

現代女性在各領域的影響力持續提升，購屋能力也日益增強。中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，今年上半年全台...

「從小學生等到小學生」新竹輕軌有進展了！房市專家這麼看

新竹市政府近日宣布，經積極爭取，交通部已同意補助「新竹縣輕軌紅藍線整合可行性研究報告」，一共2,100萬元，地方自籌款部...

航運表現亮眼居全球第8 交通部：航運業準備面對「碳權挑戰」

交通部航港局18日舉辦「2025年前瞻航運論壇」，交通部次長林國顯指出，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，運輸部門...

土地市場吹「自用風」 台中第4季土地交易自然人成大戶

不僅房市自住當道，土地市場同樣吹起「自用風」。觀察今年台中第4季土地交易普遍以自然人交易為主，交易前四大熱區分別為南屯、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。