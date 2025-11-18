快訊

「從小學生等到小學生」新竹輕軌有進展了！房市專家這麼看

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖片來源／新竹市交通處
圖片來源／新竹市交通處

新竹市政府近日宣布，經積極爭取，交通部已同意補助「新竹縣輕軌紅藍線整合可行性研究報告」，一共2,100萬元，地方自籌款部分將與新竹縣府共同分擔。

對此，馨傳不動產智庫發言人何世昌表示，新竹輕軌從1989年展開研議至今，由小學生等到結婚，再從結婚等到小孩變成小學生，新竹捷運最近終於有了新的進展，真是漫長。

他表示，新竹輕軌紅線原案分兩二階段，第一階段從竹北高鐵站到新竹國小，藍線則從高鐵站貫穿竹北後轉至光復路。此一計畫可串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區、台鐵新莊車站及高鐵新竹站，可舒緩交通瓶頸。

不過，現在雖然交通部同意補助，但只是可行性研究報告，距離施工、完工通車恐怕還有很長時間，新竹人要有更多耐心等待。

何世昌表示，捷運建設推進過程有三大階段，第一階段的可行性研究報告出爐，報請中央主管機關核准，後續會陸續進入綜合規劃階段、設計階段，每一個階段都要花費不少時間。

等到設計階段完成後，就能辦理基本設計審議，並編列經費、發包施工興建。以淡海輕軌為例，2006年中央補助辦理淡海輕軌的可行性研究作業，到2014年才正式開工，2018年通車。

何世昌表示，雖然新竹輕軌距通車那一日依然漫長，但起碼現在已邁出一步，總比原地踏步來得好。

