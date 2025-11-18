展現農村低碳未來力 「雲林農村社區市集」在台中登場

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雲林縣政府於於台中審計新村舉辦「金牌農村．低碳未來」聯合成果展市集。雲林縣府提供
展現農村低碳未來力，雲林縣政府於於台中審計新村舉辦「金牌農村．低碳未來」聯合成果展市集，集結雲林縣內金牌農村社區、亮點潛力社區及青年品牌，共同打造一場最有在地味的永續派對！總計共有12社區、15攤位、合計超過50項特色產品的參與展出，充分展現雲林豐富的農村再生成果。

活動以「低碳行動 × 創新設計 × 三生共榮」為主軸，推出兩大主題成果展區及市集攤位，主題一、「金牌農村」展區，由第三屆金牌農村得主—古坑鄉華南社區與口湖鄉金湖休閒農業區領銜，攜手雲林亮點潛力社區9處，共同呈現雲林在地農村的多元風貌及生產、生態、生活的三生成果

主題二、「低碳永續產業」展區，則呈現縣府近年導入設計、積極輔導，協助社區產業及青年品牌發展低碳產品的成果，包含古坑麻園社區以竹材循環利用研發的竹漱口水、古坑華山休閒農業區咖啡潤膚磨砂膏、莿桐六合社區青年品牌Morty巧克力所開發的可可茶包與低碳禮盒。

另外，李記烏魚子、海味蒜×嗨嗨嗨縫、蘭日子及鹿窯柴燒窯烤麵包等在地品牌，也以綠色包設計實踐減碳創新，展現雲林「農廢再利用 × 減碳創新 × 品牌升級」的具體成果。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣作為台灣農業大縣，如何實現「雲林的農村不只是務農的地方，而是幸福生活的起點」的農村發展目標，一直是縣府努力的方向，因此多年來持續與農業部農村發展及水土保持署密切合作，積極推動以人為本的農村再生與低碳轉型，從環境綠美化、生態保育、文化保存到產業升級，逐步建立「生產、生態、生活」三生共榮的農村再生永續模式。

張麗善說，此次聯合成果展市集，所展出的金牌農村與低碳產業輔導成果，已充分展現雲林在地社區與青年品牌的永續創新能量，也期望透過城鄉交流，將屬於雲林農村社區的金牌魅力進一步擴大為影響力、品牌力及產業力，期盼雲林經驗成為全國低碳農村的標竿。

雲林縣政府城鄉發展處長林長造表示，今年在農村發展及水土保持署的輔導與補助下，縣府得以透過農村再生總合計畫及金牌農村計畫，進一步推動農村社區在「金牌農村．低碳未來」願景下，以「低碳行動 × 創新設計 × 三生共榮」為主軸，整合社區能量與產業資源、強化社區治理與品牌經營、並結合低碳產業推廣，使農村不僅是生產農作的場域，更成為創意與永續價值的實踐基地。

從此次各社區所展出的豐富成果可知，縣府對於推動三生共創、低碳翻轉、創新設計的堅持，更象徵雲林農村產業從原料、製程到包裝的永續升級。縣府也期許能讓「金牌農村」的價值持續擴散，最終成為推動台灣農村邁向淨零永續的重要示範。

雲林縣長張麗善(右3)為參展的廠商加油打氣。雲林縣府提供
