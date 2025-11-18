旅行社吹起資本市場風！旅天下明年上櫃 這兩家旅行社也有IPO規劃

隨著海外旅遊市場熱度持續升高，旅行社IPO熱度跟著升溫，包括旅天下（6961）、可樂旅遊與喜鴻旅遊相繼啟動掛牌計畫，產業進入資本市場活絡期。其中，旅天下已取得上櫃審議委員會通過，預計明年第1季正式上櫃；可樂旅遊宣布啟動IPO、朝上市方向推進；喜鴻旅遊則規劃明年登錄興櫃、2027年上櫃。隨著產業能見度提升，也讓旅遊業再度成為資本市場焦點。

旅天下表示，今年初啟動的「拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合」三大策略，在第3季已展現成果，目前已穩定取得華航與長榮等國籍航空的機位，銷售成長。此外，隨著台灣虎航（6757）12月開航的高雄－熊本、台南－熊本及台南－沖繩等航線，將進一步強化南部出發產品布局。

旅天下成立以來，首創「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，目前已是全台旅遊門市數量最多的品牌。隨著上櫃計畫穩步推進，將以「百家門店、海外布局、產品多元化」三大方向並進，持續拓展版圖。

可樂旅遊今年宣布啟動IPO計畫，將朝上市目標邁進，同時因應旅遊產業成長，持續進行人才招募計畫，目標將人力補足至超越疫前水準。可樂旅遊指出，看好旅遊市場需求因機位供給增加、新台幣升值等利多帶動，持續增溫，且產品成本及售價控制可望具有更多彈性，助提升旅客出國意願並挹注買氣。

可樂旅遊今年於ITF台北國際旅展現場營收突破3億元，較去年同期成長超過六成，線上與線下旅展營收合計超過8億元，締造歷年最佳成績，也為第4季增添強勁動能，預估在旅遊需求穩定成長與產品布局強化的推動下，全年營收將有望繳出更亮眼的表現。

喜鴻旅遊近日也宣布啟動IPO計畫，目標明年中興櫃、2027年上櫃。公司表示，隨著市場需求回穩，今年獲利表現可期，全年有望挑戰賺一個股本。喜鴻以旅遊本業「喜鴻假期」起家，近年積極拓展至「咖啡候機室」、「喜鴻購物」等多元事業，目前全台門市約有10間，並有四家「咖啡候機室」，結合了咖啡廳及旅行社的服務，以創新模式跨足複合式餐飲。

旅遊業私下表示，這一波IPO熱潮主要和需求強勁回升、人才重建壓力、競爭格局重組三大市場變化有關。首先，隨著航班陸續恢復，2025年台灣出境旅遊的人次已逼近疫情前的水準，疫情後的「修復期」已結束，業者正準備迎接下一輪擴張。走入資本市場籌資，成為擴張版圖、提升競爭力的必要途徑。

第二個關鍵動力與疫情期間的人力流失有高度關聯。IPO為吸納人才、重整組織的戰略工具。尤其旅行社在人力密度高、專業依賴強的特性下，疫情期間大量導遊、領隊與規劃人才轉職他業，造成產業結構性斷層。如今出團量翻倍成長，但人才回補速度跟不上。為吸引具經驗的專業人員重返旅遊業，上市櫃可提供更透明的薪酬制度、認權誘因、組織穩定性，有助加速重建人才庫。

第三，旅遊市場的競爭格局正在重新洗牌，疫情後消費型態明顯改變，線上預訂比重提高、機票成本波動加劇、旅客偏好更深度的行程與彈性安排。旅行社不只要能拿到機位，更需要有足夠資金投入AI與IT系統建置，以及數位行銷、前中後台的整合。業者要擴產品線、擴通路、搶機位，資本市場化成為競爭門檻的一部分。