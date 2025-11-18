航運表現亮眼居全球第8 交通部：航運業準備面對「碳權挑戰」

交通部航港局18日舉辦「2025年前瞻航運論壇」，交通部次長林國顯指出，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，運輸部門必須加快淨零轉型腳步，並在全球智慧科技的驅動下，無人載具也逐漸成為引領產業升級的關鍵力量；航港局長葉協隆提到，全球海運的發展也充滿了許多的變數、挑戰與機會，盼從法規面、技術面、產業面及政策面，討論未來應如何轉型與因應，讓台灣的航運產業在全球海運市場持續保持領先地位。

林國顯指出，交通部主管陸海空運輸與觀光、氣象，已結合各領域資源，更藉由跨部門合作，積極推展各項工作，將智慧與淨零發展目標深度融合。傳統航運產業正遭遇「年輕人不太願意進入行業」的人力危機。

他坦言，傳統的運作方式在面對新問題時難以找到解答。為此，交通部將啟動並導入無人載具與無人航運的發展，藉此降低海運在船舶領域上對人力的需求，以應對產業的結構性挑戰。

針對永續減碳的全球趨勢，林國顯說，全球運輸業碳排占總排碳量四分之一以上，其中陸運是最大宗。陸運在軌道（高鐵、捷運、台鐵）幾乎已達成電動化或無碳化；公路部分，交通部正投入近千億元，要求在2030年前將公車全面電動化，並將逐步推動計程車等公共運具電動化。

航空業，包過華航、長榮、星宇也透過購入A350、787等高效率機型，提升燃油效率，並應對國際民航組織的CORSIA碳減量機制。

林國顯強調，海運與空運一樣，在電動化上面臨極大難度，因此當前重點除了提升燃油效率外，更需導入新能源船舶。海運的新能源選擇多元，包括氫（H₂）、氨（NH₃）、甲醇（Methanol）及液化天然氣（LNG）等。目標在今年底以前完成歐洲相關新能源的產製、設置與標準化作業程序，並將其納入港口與輪船使用的安全檢驗規範中。這項工作被視為目前海運領域中，最為急迫且需要共同面對的新課題。

對於減碳壓力，林國顯說，海運業與空運業一樣，最終將面對「碳抵減」與「碳權交易」的壓力。隨著歐洲等國際市場開始要求進入該區域的航運業者配合其國家政策，否則就必須「付出一定的成本」購買碳權，這將是台灣航運界不可逃避的經濟負擔與挑戰。

此外，葉協隆則是指出，今年以來，台灣的航運產業在各界共同努力之下，可以說迎來百年難得的榮景。依據聯合國今年9月最新公布的《全球海運回顧報告》，國際航商所擁有的船隊總能量高達6,388總載重噸，仍然位居全球第8位，在國際上可以說具有舉足輕重的地位。

然全球海運的發展也充滿了許多的變數、挑戰與機會。葉協隆說，從技術面的智慧轉型，以自主船舶的發展，到三大航運聯盟的重組、地緣政治，以及來自於美國對美關稅的影響，事實上都關係著台灣航運產業未來的發展以及國際競爭力。