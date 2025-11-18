台中北屯含金量最高！「崇德生活圈」掀品牌建商卡位戰

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
誠邑築建設以整棟包膜方式，將舊建築轉化為公共藝術裝置，為新案揭開序幕。業者提供
北台中近年隨著新興重劃區成形，房市話題不斷，如北屯14期指標案大陸「豐莚」、華固（2548）「豐匯」、寶輝「PARK」系列，均價皆已坐7望8。在新興重劃區行情屢創新高之際，早期發展、機能完整的「崇德生活圈」補漲行情蓄勢待發。

崇德大道作為台中少見的南北向要道，串聯商業與交通量能，捷運「文心崇德站」更是人流匯聚的核心節點，吸引包括誠邑築、冠德（2520）、日勝生（2547）、國泰（2882）、坤悅（5206）等品牌建商相繼插旗。

在各家建商齊聚競逐之中，誠邑築建設率先打出「國際牌」，攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV，在崇德路與漢口路口推出全新地標案「嶼76 The Island」，並於近日取得建照。

「嶼76 The Island」基地前身為屋齡35年的危老商辦「德成大樓」，基地面積近400坪，去年1月由誠邑築建設以每坪單價破180萬元、總價6.5億元買下全棟。隨後更以整棟包膜方式，將舊建築轉化為公共藝術裝置，為新案揭開序幕，引發市場熱議。

全案規劃興建地上21層，並以高第（Antoni Gaudí）的精神用心打造藝術建築。外觀透過層層錯落的陽台與綠化平台，將戶外空間融入居住日常，形塑如山巒般的立體綠意。立面採用不規則陶磚馬賽克拼貼，外型以柔和曲線勾勒，呈現自然、有機的建築節奏。

命名上，誠邑築也融入設計語彙精神，「嶼」代表island，象徵建築以層層錯落的陽台打造出如浮島般的有機綠意形態；而「76」則意指稀有的收藏品，全球僅限量76席。目標族群以置產族為主，產品規劃37至46坪，且特別著重於促進社交互動的公共區域，打造兼具設計感與生活感的都會社區。

誠邑築建設為台中口碑建商之一，以設計理念與施工品質著稱。品牌秉持「建築應與城市共生」的理念，致力於在每一塊土地上延續地方紋理、回應居住者的生活需求。面對城市發展的變遷，誠邑築認為建築不只是空間載體，而是一種生活態度的實踐。

值得一提的是，誠邑築北區案「澄邑實築」目前已進入驗屋、交屋階段，並特別引進第三方專業檢測團隊，對建築結構、施工細節逐一檢測，從規劃到落實的每一步，都展現品牌對工程品質的堅持。

誠邑築建設董事長沈瑞興說，相較於新興重劃區，崇德生活圈早已具備完整生活機能，從商圈到交通節點皆成熟穩定，展現北台中少見的文化厚度與延續性。公司希望透過「嶼76 The Island」，為這條軸線注入新的建築語彙，讓崇德不只是成熟商圈，更成為台中真正意義上的宜居核心。

不只台中建商插旗，北部建商也相當看好該區發展，如冠德建設「裕毛屋案」即將登場，預計推出地上24層的住宅產品；國泰建設也斥資10.45億元，購得北平路三段約566坪土地，預計改建為住宅大樓。

日勝生集團投資17億元的「文心崇德G6站聯開案」也於7月動工，將打造集郵政服務、商場及住宅於一體的現代化生活中心，預計2028年完工。

台灣房屋信實崇德店長明而康表示，崇德路生活圈向北可至漢神洲際百貨，向南則連結中友百貨、一中商圈與中國醫藥大學等繁華區域，且連鎖餐飲、咖啡廳林立，可說是北屯區含金量最高的一條路。

如今捷運綠線旅運量穩定成長，雙軌交會將更加凸顯崇德路生活圈的區位優勢，人潮與商機不斷湧入，可望帶動區域行情再上一層樓。

「嶼76 The Island」建築以層層錯落的陽台，打造出如浮島般的有機綠意形態。業者提供
新興重劃區行情屢創新高之際，機能完整的「崇德生活圈」補漲行情蓄勢待發。業者提供
