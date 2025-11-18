竹科管理局帶領廠商前進德國 搶國際生醫商機

快訊

中央社／ 新竹18日電

竹科管理局副局長陳國樑帶領7家園區廠商，參加德國杜塞道夫MEDICA展，推動園區生醫產業國際化，爭取全球市場商機。

竹科管理局今天發布新聞稿指出，德國杜塞道夫MEDICA展是全球知名的醫療器材展，於當地時間11月17日至20日舉行，包括元健大和、倍利科技、高昌生醫、博鑫醫電、鈦隼生物、醫華生技和利優生醫7家園區廠商組團參加。

竹科管理局表示，廠商展出遠距聽力測試服務、肺部影像輔助判讀軟體、雙階陽壓呼吸器、智慧生理監視器、腦部手術導航自動對位技術、血液檢測系統及吸入式給藥裝置霧化控制系統，涵蓋智慧醫療、精準診斷與醫療器材製造等多元領域。

除展出產品與技術外，竹科管理局亦安排拜會德國蔡司總部、德國WIPOTEC及德國埃森智慧醫院等，進行技術交流與市場拓展，協助廠商掌握歐洲市場脈動。

德國 竹科 市場
