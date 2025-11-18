獨／美國關稅重創中部傳產 百工百業受災 高檔餐廳哀：生意大不如前

受美國關稅衝擊，中部傳產業景氣衰退，此一影響不僅在傳產業本身，還波及餐飲和消費產業。在台中經營33年的大巨人鐵板燒老闆詹永良就說，今年的生意比起去年少了約三、四成，台中市日前曾舉辦「台中自行車週」，以及國際會展中心也開幕辦展，都曾帶來業績，但生意要真正恢復，還得靠傳產業要真的能復甦。

台中市經營47年的老字號高檔鐵板燒餐廳「大富豪」6月才因「人力短缺」等因素歇業，詹永良早年即曾是大富豪的主廚，後來受聘另與友人開辦大巨人，到今年33年，旗下還有金磚鐵板燒和金磚牛排等店，是台中市高檔鐵板燒店的指標性餐廳，也是許多政商喜歡去的餐廳。

詹永良說，台中市雖然也有中科園區的高科技產業，但在台中多僅負責生產，商業往來不多，真正有大影響的還是傳產，包括工具機、手工具、木工具、水五金、車用材料、醫療器材等，遍及中彰投和苗栗。

他說，餐廳一般周六、日因有家庭客，生意都還可以，但周一到周五時段，都靠商業客人撐起。許多傳產業因有外國客戶來談生意，都會請最好的餐廳和料理，他們因此也有生意可做，但自從美國關稅衝擊以來，生意已大不如往，問題就出在傳產的生意受到了衝擊。

曾任台中市名店協會理事長的詹永良說，事實上不僅是他的餐廳受影響，而是從新冠肺炎疫情開始，餐飲業就受大衝擊。原本想說疫情後生意是否能有轉機，但情況不如預期，沒有想後面還有美國關稅重創傳產業，餐飲業又進入了艱困期。

詹永良說，國際會展中心開幕辦展的確帶來業績，但目前能帶來的仍是間斷性的商機，真正要好，還得政府努力，如何讓傳產恢復榮景，才能讓中部百工百業重獲生機。