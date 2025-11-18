快訊

土地市場吹「自用風」 台中第4季土地交易自然人成大戶

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
2026年是台中重大建設完工爆發年，如國際會展中心、水湳轉運中心都陸續啟用。記者宋健生／攝影
不僅房市自住當道，土地市場同樣吹起「自用風」。觀察今年台中第4季土地交易普遍以自然人交易為主，交易前四大熱區分別為南屯、北屯、沙鹿及龍井，10月迄今不到2個月已交易超過1萬坪土地。

春耕不動產總經理張維良指出，部分自用型買方不受央行政策與限貸開工影響，包括企業總部、品牌旗艦店、金融服務業、資產配置者，看中區域條件優、前景發展好的地段就卡位布局。

其中也有開發商選擇「淡季」出手，搶得多一點談判籌碼，如上月，櫻花建設就有購地訊息傳出。

根據市調統計資料，今年第4季以來，面積千坪以上的土地交易明顯減少，百餘坪土地交易相對熱絡，研判應是自用型買家購地；累計至11月中旬尚不到2個月時間，已買賣超過1.1萬坪土地，所購買的土地以住宅用地、商業用地為大宗。

交易熱度排名第一的南屯區，包括13期的昌明段、單元四的永益段、單元五鎮福段等，都有出現交易紀錄，南屯區土地整體成交均價落在每坪91.9萬元。

排名第二的北屯區，則以單元八、14期為土地交易集中區，其中鴻海集團旗下的鴻勁精密所購入的鑫新平段15地號，以總價13.4億元位居第4季土地交易總價之冠，而該筆土地面積為925.5坪，每坪單價145萬元。

此外，海線的沙鹿、龍井地區，500坪上下的住宅土地交易也有10多筆成交紀錄，10月份以來，兩區合計買賣面積超過8,000坪，買賣總金額也有8.5億元。由於好市多三店將落腳台中海線地區的消息甚囂塵上，先前區內預售案已搶搭利多消息、刺激買氣。

未來好市多三店的地點若正式公布，業界人士預測，將再次複製八期、機捷的好市多商圈經驗，有助於平衡城市發展，地方人士皆抱持樂觀態度。

張維良亦提到，2026年是台中市重大建設完工爆發年，如水湳國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心都已陸續啟用，而商業消費機能建設也如火如荼進行中，包括漢神洲際購物廣場、D-ONE第一大天地、台中101、環球購物中心等，城市體質蓬勃健全，整體經濟發展趨勢向上，消費信心正逐步回溫，對土地市場同樣也有增溫效果。

好市多 消費信心
相關新聞

獨／美國關稅重創中部傳產 百工百業受災 高檔餐廳哀：生意大不如前

受美國關稅衝擊，中部傳產業景氣衰退，此一影響不僅在傳產業本身，還波及餐飲和消費產業。在台中經營33年的大巨人鐵板燒老闆詹...

T1718解約卡關？ 李四川曝新壽這要求：市府無法接受

輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，北市副市長李四川今天市政會議前被問解約進度，李說，新壽提出...

土地市場吹「自用風」 台中第4季土地交易自然人成大戶

不僅房市自住當道，土地市場同樣吹起「自用風」。觀察今年台中第4季土地交易普遍以自然人交易為主，交易前四大熱區分別為南屯、...

新莊廟街商圈 信義房屋：抗漲優勢、成熟機能吸首購

位於新莊老街旁、歷史悠久的第一公有市場拍板將異地改建，因而再度引發周邊發展受到關注。在地房市專家說明，第一公有市場位於北...

「擁有自己的家」發酵 2都會區女性購屋超越男性

女性在各領域的影響力持續提升，購屋能力也日益增強。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料顯示，今年上半年全台女性新增房貸件數為3...

兩聯盟牽手赴美攻無人機 集結鴻海、台塑等逾700家廠商

為搶占全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢商機，「台灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」昨（17）日在上緯集團總...

