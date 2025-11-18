T1718解約卡關？ 李四川曝新壽這要求：市府無法接受

輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，北市副市長李四川今天市政會議前被問解約進度，李說，新壽提出T1718如果沒有給輝達，必須要把土地再還他們，所以市府本周約輝達不動產副總裁拜訪市長蔣萬安，且輝達也會帶來投資意向書。

媒體追問，是否新壽想先看到輝達的投資意向書?李四川說，新壽提的這個意見，指與市府解約，往後如假設輝達用了幾年後，這合約還必須要再把土地還給新壽，這個市政府沒有辦法接受。所以市府還是現階段取得意向書，希望新壽能夠盡速能跟市府來簽解約協議書。

至於新壽何時開董事會？李四川說，就是這個問題，因新壽原則上一直拿著這個說協議書必須是土地要給輝達，新壽才願意合意解約。

對於北市府與新壽合意解約進度卡關？李四川今天上午受訪表示，目前解約的解約書大概在新壽那邊，新壽大概告訴市府說，這塊土地T1718希望能給輝達，不然如果沒有給輝達，必須要土地再還給新壽。市府本周就會與輝達不動產副總裁會面，因與輝達簽約也必須還要有投資計畫書，審定完了後才能簽約，所以輝達這周一定會帶來意向書，再給新壽，新壽如果同意，開完董事會大概就會簽解約合約書。