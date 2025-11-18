新莊廟街商圈 信義房屋：抗漲優勢、成熟機能吸首購

位於新莊老街旁、歷史悠久的第一公有市場拍板將異地改建，因而再度引發周邊發展受到關注。在地房市專家說明，第一公有市場位於北新莊最早發展的廟街商圈，就在捷運新莊站旁，機能完整，已有不少改建案，其中大坪數產品符合在地居民換屋需求，亦有不少中古電梯華廈，吸引首購及外地客戶，總價帶在2500萬內有很大機會買到三房的標準品，在重劃話題不斷的新莊區，是價格相對抗漲、且機能完整發達的宜居生活圈。

信義房屋新莊捷運店專員卓建安說明，新莊第一公有市場已使用超過50年，也帶動廟街商圈、及北新莊發展，在宣布將異地改建後，原址也陸續傳出規劃，反映老城區改建與活化的腳步。卓建安說明，廟街商圈近三年已陸續有數個改建案完工，多規劃為大坪數電梯住宅，主要因在地地主戶過去長期居住在透天厝，對於空間大小有一定需求，因此換屋時仍偏好大房型，單價約在63-65萬，買方多是新莊在地族群及周邊的中小企業主。而2-3房的物件，單價則平均落在7字頭。

卓建安也分析，廟街商圈周邊雖鄰近捷運新莊站，且擁有大型醫院、學區、公園、運動場，與眾多傳統與連鎖的美食、生活機能，但在重劃話題不斷的新莊區，房價顯得相對穩定，吸引不少有預算考量又重視生活機能的族群，包含首購、外地的換屋族，熱門物件以屋齡27-32年的中古電梯大樓為主，多集中於新豐街一帶，單價約50-55萬元間，三房含車位，總價帶約2,500萬元可入手。不過，這類物件不一定每戶都配有停車位，但因地理位置好、大眾運輸發達，部分居民在取捨後也能接受。

卓建安總結，新莊廟街商圈生活機能完整，交通上以中正路為軸線，周邊涵蓋捷運新莊站及發達的公車網，並鄰近新莊國中學區、輔仁大學等等，並有署立醫院及輔大醫院等等醫療機能，又串連新莊運動公園、體育園區，有早期生活圈的便利性、又相較周邊新興區域來得抗漲，是合適自住的宜居生活圈，隨著第一市場改建等等商圈更新計畫逐漸展開，可望持續展現老城區活化的嶄新風貌。