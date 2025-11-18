「信義嘉品」邀住戶跨社區參訪 啟動友善社區生活

在一棟建築成為家之前，社區生活的輪廓就已經開始形成。信義開發以「營造友善社區環境」為核心，持續協助住戶在交屋前交流。10月26日，由嘉品社區發起、信義開發協辦的十月鄰居見面會，前往新潤亞昕翠峰及新潤青峰進行參訪，透過主委及住戶的分享，使嘉品住戶在入住前對社區管理、公設使用與鄰里互動、社區參與有更具體的理解。

信義開發表示，此次參訪活動源自2025年6月嘉品住戶社群內的需求調查，「社區公設交流」在多數住戶中排名第一。信義開發在確認需求後，協助跨社區接洽與安排。透過現場導覽與管理經驗交流，讓嘉品住戶了解社區如何分工合作、公共空間如何有效維護，並實際觀察公設使用方式與住戶社區參與程度。

多位參與住戶回饋，透過實際走訪與交流，能更清楚理解公設管理方式與空間使用情況，同時也有機會在活動中認識鄰居，累積未來社區互動的基礎。

嘉品住戶王先生表示，能實地參觀其他社區，比想像中收穫更多，越接近交屋，彼此的共鳴也自然會變多，住戶林先生則提到，交流內容相當實用，像媽媽教室的抽風設備、電動車位規劃、公設動線，這些都能提前注意，小聚時鄰里之間的對話「輕鬆又自然」。

曾小姐提到，意外遇到能互相協助的鄰居，鄰居職業是土木技師，還協助看平面圖，分享的經驗很有幫助。透過參訪了解其他社區的公設規劃後，更期待日後能獲得嘉品公共空間的進一步資訊。

根據活動回饋統計，100%參與住戶認為此類交流有助未來社區生活，且超過七成住戶在活動中認識三位以上鄰居。嘉品社區至今累計已有44%戶數曾參與社區交流活動，顯示住戶對「在入住前就先建立連結」具高度意願與正向回饋。

信義開發在本次活動中扮演的是協助者與支持者。透過跨社區橋接、經驗引介與交流平台搭建，期望協助住戶降低摸索成本、形成溝通基礎，讓社區在未來能以更穩定的方式自主運作。

信義開發認為，建築可以定義空間，而生活會決定家的樣貌，未來將持續與住戶並肩同行，讓「好鄰居好生活」在相處中慢慢生根，住進來就能感到安心與連結，共創幸福好生活。