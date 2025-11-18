中華電奪最佳實踐獎三殊榮

中華電信（2412）在國際舞台再創佳績。2025年《最佳實踐獎》（Frost & Sullivan Best Practices Awards 2025）近期公布得獎結果，中華電信蟬聯「台灣年度最佳電信服務業者獎」及「台灣資料中心競爭策略領導獎」，同時首度榮獲「台灣5G科技創新領導獎」，一口氣勇奪三項大獎，更是台灣唯一連續八年榮獲《最佳實踐獎》肯定的企業。

中華電信董事長簡志誠表示，榮獲三項大獎殊榮，彰顯中華電信在AI創新與前瞻領域的布局、5G專網與智慧應用的推動，以及資料中心與AI基礎設施建構上的努力和核心實力，持續秉持以客戶為中心的理念，以創新科技驅動服務升級，提供更優質的網路與服務。

中華電信以AI創新與多元應用領航產業獲「台灣年度最佳電信服務業者獎」。Frost & Sullivan分析師指出，中華電信以AI技術為核心推動創新應用，從網路到服務皆持續升級，展現引領產業的前瞻思維。強化「海、地、星、空」多層次網路，打造高頻寬、高穩定的光纖架構，以支撐生成式AI與大數據應用，並自行研發CHT AI Factory平台，整合算力與資料資源，讓AI能落地營運，為電信服務注入新動能。

中華電信將技術能量轉化為具體服務，將AI應用拓展至醫療、交通與城市發展等領域，與產業夥伴合作推動智慧化場域。同時關注科技人才培育，已累計超過1,300張雲端應用與300張AI相關國際證照。

中華電信更以5G結合AI創造服務新價值，首奪「5G科技創新領導獎」。Frost & Sullivan分析報告說明，中華電信在5G創新應用面表現卓越，尤其在5G專網等領域已見其產業影響力。

在資料中心競爭策略面向，中華電信啟動既有建築改造計畫，提升電力配置、冷卻效能與結構強度，將舊有機房升級為AI-ready資料中心，榮獲「台灣資料中心競爭策略領導獎」。中華電信推動基礎設施創新，並兼顧客戶需求與永續發展，持續投資高密度數據中心與AI應用服務，讓台灣資料中心服務邁向新里程。