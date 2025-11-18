外送平台運費交通部訂公式 最快明年2月通過法規

交通部去年10月預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，引發爭議暫緩，時隔一年，昨（17）日再重新預告，明定機車外送業適用的新運價上限公式，最快明年2月通過法規，屆時將啟動五方協商，因地制宜訂出運價公式參數。

交通部去年10月預告訂定外送平台機車運價準則，訂定外送基本運價計算公式，平台運價不得超過基本運價，在多方協商時，公路局開會太臨時通知惹怒消基會，後續又有外送業者反彈，修法作業暫緩。

現行外送生態由外送平台、貨運業者、店家、訂購者與外送員構成，其中「貨運業者以機車運送外送訂單並收取運費」部分，依法屬公路法與管理規則管轄範圍；但平台向消費者或店家收取的商品費、平台費、上架費、抽成等，均不在此次規範內。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪奇說，這次公告僅針對「公式」本身，說明計算結構與參數，並沒有「一單60元」說法，須待中央政府、地方政府、平台業者、外送員工會與消費者團體等五方協商後才會訂出運價。且運價公式僅供勞動部討論薪資時參考，不等於外送員的實際收入，後者仍涉及平台對商家的上架費與抽成等多重成本結構。

配合「汽車運輸業客貨運運價準則」強化外送運價透明化，交通部擬增訂第108-1條，要求機車承攬外送業務貨運業者，須在主管機關核定的基本運價區間內收費，並必須接受專業機構測試、公開揭示運費及保存相關資料，提升外送市場透明度與管理一致性。

草案中明訂，機車外送的「每單公里基本運價」將依公式計算，也就是每車公里合理成本乘以（1+合理經營報酬率），再除以平均每車公里接單數，並可加計等待費、樓層費、夜間與春節加成費等項目。