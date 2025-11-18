裕隆：明年車市衝43萬輛

搶攻明年車市，福特與中華車全新車款都將年底台北車展時正式亮相，包括福特Territory與中華（2204）車的xForce將成為車展亮點。車廠預期，明年車市規模有望回到43萬輛以上，較今年40萬輛增加，年增7.5%，有利新車款搶市。

裕隆集團內部評估，今年全年車市規模約落在40.2萬輛的規模，受到進口汽車關稅遲遲未決，整體車市買氣確實受到干擾。至於明年可望較今年成長，初步預估可能落在43萬輛，雖然仍未恢復前兩年的車市規模，但較今年明顯好轉。

福特六和今（18）日將舉辦全新中型休旅車Territory 的媒體預賞會，這款全新休旅車款搭載1.5升Hybrid油電混合動力，預計將在年底台北車展上市。