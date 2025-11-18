鴻海攜手三菱FUSO成立新公司 明年在日生產電巴

經濟日報／ 編譯易起宇、記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

日本東京電視台報導，鴻海（2317）和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄，搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月成立新公司，目標最快明年開始在三菱FUSO的富山縣工廠生產電動巴士。

鴻海昨（17）日並未對外電報導做出回應。對鴻海而言，這是在日本首座電動車生產據點，期盼能帶動在日本的電動車代工事業。鴻海預料會加速與日本車廠洽談，擴大客車領域代工生產。

報導指出，三菱FUSO將把既有巴士事業分拆到與鴻海新成立的合資公司旗下。三菱FUSO與鴻海對新公司各出資50%，公司名稱考慮定名為「FUSO巴士」或「三菱FUSO巴士」等。鴻海據傳也在洽談未來提高出資比率，但對細節條件等尚未定論。

鴻海與三菱Fuso合作進度
鴻海與三菱Fuso合作進度

鴻海2022年開始在台灣販售電動巴士。這次將在三菱FUSO工廠生產是鴻海大型電巴「Model T」和中型電巴「Model U」等車款。

電動巴士開發成本比一般電動客車高。三菱FUSO相關人士表示，整體巴士市場萎縮之際，開發成本「已不是單獨一家公司所能開發、投資的狀況」，因此才找上鴻海合作，期盼結合三菱FUSO的國內網絡，與鴻海的電動車技術與豐沛資金，推動電動巴士開發與普及。

此外，中國大陸電動車大廠比亞迪（BYD）正以相對便宜的電動巴士搶攻日本市場，也是加速兩公司合作的原因。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，全球汽車產業正接近外包轉折點，這與1990年代PC產業轉向專業分工的歷程相似。過往車廠採一條龍自製模式，如今在成本與競爭壓力下，將逐步委託專業製造服務。鴻海具備委託設計製造服務（CDMS） 模式優勢，預期CDMS的機會將大幅增加，日本車廠都是品牌車廠，鴻海不會錯過。

鴻海已引進三菱Fuso成為第二家日本車廠客戶，雙方將以Model T與Model U為基礎，共同研發零排放巴士，拓展國際市場。同時與Stellantis、輝達（NVIDIA）、Uber攜手開發Level 4自駕車，由鴻海負責軟硬整合。

鴻海 三菱 日本
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

《汽車咖啡坊》鴻海拿下納智捷 品牌與通路應同時下錨

日本接連與鄰國齟齬 首爾推遲日韓聯合搜救演習

相關新聞

鴻海攜手三菱FUSO成立新公司 明年在日生產電巴

日本東京電視台報導，鴻海和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄，搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月成立新公司...

兩聯盟牽手赴美攻無人機 集結鴻海、台塑等逾700家廠商

為搶占全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢商機，「台灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」昨（17）日在上緯集團總...

無人載具產業打團體戰 推高附加價值

全球無人載具產業炙手可熱，「無人載具彰化崛起產業聯盟」主席林世賢表示，彰化是台灣的產業重鎮，但平均薪資全台最低，人口外移...

裕隆：明年車市衝43萬輛

搶攻明年車市，福特與中華車全新車款都將年底台北車展時正式亮相，包括福特Territory與中華車的xForce將成為車展...

外送平台運費交通部訂公式 最快明年2月通過法規

交通部去年10月預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，引發爭議暫緩，時隔一年，昨（17）日再重新...

中華電奪最佳實踐獎三殊榮

中華電信在國際舞台再創佳績。2025年《最佳實踐獎》（Frost & Sullivan Best Practices A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。