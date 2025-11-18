鴻海攜手三菱FUSO成立新公司 明年在日生產電巴

日本東京電視台報導，鴻海（2317）和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄，搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月成立新公司，目標最快明年開始在三菱FUSO的富山縣工廠生產電動巴士。

鴻海昨（17）日並未對外電報導做出回應。對鴻海而言，這是在日本首座電動車生產據點，期盼能帶動在日本的電動車代工事業。鴻海預料會加速與日本車廠洽談，擴大客車領域代工生產。

報導指出，三菱FUSO將把既有巴士事業分拆到與鴻海新成立的合資公司旗下。三菱FUSO與鴻海對新公司各出資50%，公司名稱考慮定名為「FUSO巴士」或「三菱FUSO巴士」等。鴻海據傳也在洽談未來提高出資比率，但對細節條件等尚未定論。

鴻海與三菱Fuso合作進度

鴻海2022年開始在台灣販售電動巴士。這次將在三菱FUSO工廠生產是鴻海大型電巴「Model T」和中型電巴「Model U」等車款。

電動巴士開發成本比一般電動客車高。三菱FUSO相關人士表示，整體巴士市場萎縮之際，開發成本「已不是單獨一家公司所能開發、投資的狀況」，因此才找上鴻海合作，期盼結合三菱FUSO的國內網絡，與鴻海的電動車技術與豐沛資金，推動電動巴士開發與普及。

此外，中國大陸電動車大廠比亞迪（BYD）正以相對便宜的電動巴士搶攻日本市場，也是加速兩公司合作的原因。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，全球汽車產業正接近外包轉折點，這與1990年代PC產業轉向專業分工的歷程相似。過往車廠採一條龍自製模式，如今在成本與競爭壓力下，將逐步委託專業製造服務。鴻海具備委託設計製造服務（CDMS） 模式優勢，預期CDMS的機會將大幅增加，日本車廠都是品牌車廠，鴻海不會錯過。

鴻海已引進三菱Fuso成為第二家日本車廠客戶，雙方將以Model T與Model U為基礎，共同研發零排放巴士，拓展國際市場。同時與Stellantis、輝達（NVIDIA）、Uber攜手開發Level 4自駕車，由鴻海負責軟硬整合。