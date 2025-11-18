無人載具產業打團體戰 推高附加價值

全球無人載具產業炙手可熱，「無人載具彰化崛起產業聯盟」主席林世賢表示，彰化是台灣的產業重鎮，但平均薪資全台最低，人口外移卻是全台第一，成立產業聯盟是希望透過前瞻科技帶動產業升級，也為地方找尋創新產業的出口。

目前已有聯盟廠商看好台灣「非紅供應鏈」的商機，以及切入無人載具供應鏈的實力，將在美國成立公司，協助產業接單與認證，聯盟將扮演資源整合的平台角色，協助聯盟廠商到美國投資設廠，向全球搶單。該聯盟有超過700家業者加入，其中約三成是彰化業者，聯盟內約有100家是上市上櫃公司。

林世賢指出，無人載具已成為全球產業高速發展的重要領域，具有高附加價值與高度綜整性，與彰化既有的精密機械、金屬加工、汽車及自行車零組件產業有高度連結性。

林世賢強調，彰化不缺人才，也不缺產業能量，缺的是一個能整合資源、帶動投資、串接國際的舞台。無人機彰化崛起產業聯盟正是可以整合廠商資源的大平台。

林世賢透露，聯盟的成功秘訣在於「打團體戰」和「精準媒合」，彰化擁有最扎實的精密機械與金屬加工實力，透過聯盟平台，將訂單分解、精準分配給適合的專業廠商。

目前聯盟透過「打團體戰」的模式，已有八成業者順利分享到無人載具訂單。這次與台灣複材低碳聯盟合作，更是將產業的附加價值推向高點。