無人載具產業打團體戰 推高附加價值

經濟日報／ 記者宋健生／南投報導

全球無人載具產業炙手可熱，「無人載具彰化崛起產業聯盟」主席林世賢表示，彰化是台灣的產業重鎮，但平均薪資全台最低，人口外移卻是全台第一，成立產業聯盟是希望透過前瞻科技帶動產業升級，也為地方找尋創新產業的出口。

目前已有聯盟廠商看好台灣「非紅供應鏈」的商機，以及切入無人載具供應鏈的實力，將在美國成立公司，協助產業接單與認證，聯盟將扮演資源整合的平台角色，協助聯盟廠商到美國投資設廠，向全球搶單。該聯盟有超過700家業者加入，其中約三成是彰化業者，聯盟內約有100家是上市上櫃公司。

林世賢指出，無人載具已成為全球產業高速發展的重要領域，具有高附加價值與高度綜整性，與彰化既有的精密機械、金屬加工、汽車及自行車零組件產業有高度連結性。

林世賢強調，彰化不缺人才，也不缺產業能量，缺的是一個能整合資源、帶動投資、串接國際的舞台。無人機彰化崛起產業聯盟正是可以整合廠商資源的大平台。

林世賢透露，聯盟的成功秘訣在於「打團體戰」和「精準媒合」，彰化擁有最扎實的精密機械與金屬加工實力，透過聯盟平台，將訂單分解、精準分配給適合的專業廠商。

目前聯盟透過「打團體戰」的模式，已有八成業者順利分享到無人載具訂單。這次與台灣複材低碳聯盟合作，更是將產業的附加價值推向高點。

平台 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

獸醫從政！林世賢宣布參選彰化縣長 以「彰化囝仔」故事描繪城市轉型藍圖

彰化縣長選舉升溫 藍綠營參選人動作加大爭取出線

翻轉彰化低薪困局 彰化市長林世賢宣布爭取民進黨提名選縣長

謝衣鳯決定選彰化縣長？臉書現後援會社團 地方研判是「試水溫」

相關新聞

鴻海攜手三菱FUSO成立新公司 明年在日生產電巴

日本東京電視台報導，鴻海和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄，搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月成立新公司...

兩聯盟牽手赴美攻無人機 集結鴻海、台塑等逾700家廠商

為搶占全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢商機，「台灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」昨（17）日在上緯集團總...

無人載具產業打團體戰 推高附加價值

全球無人載具產業炙手可熱，「無人載具彰化崛起產業聯盟」主席林世賢表示，彰化是台灣的產業重鎮，但平均薪資全台最低，人口外移...

裕隆：明年車市衝43萬輛

搶攻明年車市，福特與中華車全新車款都將年底台北車展時正式亮相，包括福特Territory與中華車的xForce將成為車展...

外送平台運費交通部訂公式 最快明年2月通過法規

交通部去年10月預告修正「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」，引發爭議暫緩，時隔一年，昨（17）日再重新...

中華電奪最佳實踐獎三殊榮

中華電信在國際舞台再創佳績。2025年《最佳實踐獎》（Frost & Sullivan Best Practices A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。