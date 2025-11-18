兩聯盟牽手赴美攻無人機 集結鴻海、台塑等逾700家廠商

經濟日報／ 記者宋健生／南投報導
台灣複材低碳循環聯盟主席、上緯投控董事長蔡朝陽（左），與無人載具彰化崛起產業聯盟主席、彰化市長林世賢（右）宣布結盟。記者宋健生／攝影
台灣複材低碳循環聯盟主席、上緯投控董事長蔡朝陽（左），與無人載具彰化崛起產業聯盟主席、彰化市長林世賢（右）宣布結盟。記者宋健生／攝影

為搶占全球無人載具與淨零碳排兩大趨勢商機，「台灣複材低碳循環聯盟」與「無人載具彰化崛起產業聯盟」昨（17）日在上緯集團總部宣布結盟，將整合兩大聯盟廠商資源，前往美國投資設立無人機生產基地，搶攻全球千億美元商機。

據了解，位於美國加州的航太大城托倫斯（Torrance）市長陳光豪日前來台招商，爭取聯盟前往投資設廠；聯盟也計畫先在美國成立公司，然後整合廠商資源投資入股，作為前進美國設立無人載具生產基地的開路先鋒。

兩大聯盟也計畫將台灣打造成全球「低碳智能載具」的創新解決方案中心，未來目標是將可回收低碳複材的應用，從無人機推廣到機器人、電動載具、儲能，甚至是軌道交通等更多需要輕量化和永續性的高價值領域。

台灣複材低碳循環聯盟與無人載具彰化崛起產業聯盟，昨天在上緯南投總部舉行技術與商機交流會，台灣複材低碳循環聯盟主席、上緯投控（3708）董事長蔡朝陽，與無人載具彰化崛起產業聯盟主席、彰化市長林世賢主持，當場宣布結盟合作。

台灣複材低碳循環聯盟有170餘家會員廠商，無人載具彰化崛起產業聯盟有超過700家廠商，兩大聯盟會員廠商涵蓋鴻海、台塑、南亞、日月光、和碩、上緯、智伸科、碳基等大廠，雙方結盟後，將是國內最大的無人載具與複材跨業聯盟。

蔡朝陽說：「台灣產業鏈正迎來一場前所未有的戰略性整合。」這場技術與商機交流會有200個席位，開放後立即秒殺額滿，顯現出產業界對「低碳智能載具」的重視，以及對搶攻綠色供應鏈商機的企圖心。

蔡朝陽表示，結盟目的在透過生態系概念，加速複材材料創新與應用，除建立在地化的低碳循環供應鏈，更要以可回收技術，從源頭解決產業的碳足跡問題，賦能無人載具和機器人產業鏈，讓台灣的智能載具有國際領先的綠色競爭力。

林世賢說，將持續擴大聯盟規模，積極爭取中央資源與國際合作，打造中台灣成為最具潛力的無人載具創新基地，並將「打團體戰、綠色賦能」的經驗分享給其地產業，提升國際競爭力。

台灣複材低碳循環聯盟10月中旬成立，會員廠商包括鴻海（2317）、台塑（1301）、南亞（1303）、台玻（1802）、華碩（2357）、光寶（2301）、和碩（4938）、達明機器人等，主要希望建構從機器人到航太複材的完整生態系，並打造台灣成為全球低碳複材製造基地。

達明機器人 大聯盟 美國
