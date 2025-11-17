數位沛方／善用 AI 填補人力不足

台灣的中小企業，有兩個永遠不變的現實：人手永遠不夠、事情永遠做不完。而這樣的情況，隨著少子化後更是明顯，而這兩年生成式AI工具不斷出現後，幾乎在輔導每一家公司時都會問到同一個問題：「老師，我們沒有多的員工，AI到底能不能實際幫上忙？」

我直接講結論：絕對可以。

AI不是「大企業專屬」的玩具，它更是中小企業最需要的工具，特別是因為中小企業不用像大企業一樣，導入一個工具要有許多的考量跟流程，因此導入上反而更快。

以下我就用幾個簡單的案例，來做個說明。

很多企業用AI時，都幻想著「AI做得比人更好」。但實際上，我自己看待AI工具，它目前最穩定的用途，就是大量建立初稿。

舉例來說：產品介紹初稿，包括以下幾種類型。

一、社群貼文草稿

現在經營社群很重要，如果你的企業還在一個月發兩篇文章，那很容易就被每天社群上大量的貼文給淹沒，通常一個月會只發一兩篇，源自於企業沒有專屬人力，即便有行銷人，也常常得同時負責很多事情，因此沒辦法好好產出。

這時候，我們可以用AI來幫忙規劃一整年每天的貼文內容，同時還可以搭配節慶或是其他主題來輪流產出。每天產出後，只要再去微調內容，就是一篇可以發布的社群貼文，如果累積一段時間並持續把修正後的內容提供給AI，它還可以寫得愈來愈像你的口吻。

二、廣告文案版本

投放數位廣告時，很講求要做A/Btest，原因在於我們不知道什麼素材是潛在客群會喜歡的，但要行銷人常常大量發想製作廣告素材，其實會很有挑戰，這時候就可以請AI協助大量產出，當然過程中一樣要先給予方向，才能讓產出的內容較貼近我們可以使用的，降低後續不斷修改的時間。

三、SOP的第一版流程圖

中小企業往往是人治大於法治，所以在流程上常常比較隨興，但為了更有效率的做事，我們可以讓AI協助做出每件事情的SOP流程，同時我們可以依照我們的現況來讓AI來做規劃，一樣可以幫我們達到提升整體工作效率的目的。

四、製作會議記錄

過往開會時都要安排人力做會議紀錄，負責的人往往在會議當下沒辦法好好參與討論，而會議結束後，還需要花上一段時間整理內容。

現在用AI紀錄，會議當下每個人都只要負責認真參與討論，會議結束後沒幾分鐘一份完整的會議紀錄也跟著完成，這對於企業及本來要負責做紀錄的人來說，都是在減少不必要的時間支出的好方法。

其實，以台灣當前的狀況來看，AI往往不是在取代人力，而是在幫助人力不夠的中小企業，用較少的人力，達成比過往更好的成效。

中小企業應該善用自己的最大優勢：決策快、行動快，從今天就開始練習導入AI工具，這樣累積下來，很快就能感受到利用AI來達成的工作效率提升的效果。