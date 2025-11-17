商業興觀點／智慧醫療應用 建立 AI 警示系統

經濟日報／ 賴才雅（商研院運動與健康智慧服務研究所所長）

英國政府於今年7月公布十年健康計畫（10 Year Health Plan），旨在改革國民保健署（National Health Services, NHS）以適應未來需求的新方案，其核心目標包括推動個人化醫療、擴大數位科技應用、強化疾病預防，並減少「健康不平等」。

數位科技應用的第一項承諾，將在二年內開發完成輔助全科醫師（GP）的人工智慧臨床紀錄工具，參考澳洲皇家全科醫學院的AI Scribes，開發虛擬臨床助手。

AI利用了訓練集的單詞和概念之間的連接，構建臨床文檔，將醫師與患者的對話轉換為文字，便利納入患者病歷記錄中，或者將醫師語音轉化為臨床筆記、摘要或信件，再由醫師確認內容無誤後完成，協助GP減化日常作業。

NHS估計，在英國只要每一位GP可以在一次診療期間省下90秒文書時間，整體來說等於增加了2,000名GP的服務量。

數位科技應用的另一個創新項目，著重於導入AI來標記病人安全問題。NHS將開發AI技術來掃描醫療紀錄系統，透過分析數據庫，篩檢並提示安全問題，幫助醫院醫護人員關注到虐待、嚴重傷害、死亡或其他可能會不小心在醫療網絡中被忽視的事件。

2025年11月將首先啟動孕產期婦女照護訊息系統（Maternity  Outcomes Signal System），使用即時數據來監測死產、新生兒死亡和腦損傷率，如果這些數據升高，則會啟動警報，並在一周內展開NHS獨立調查。

病人安全AI警示系統將建立在NHS國家資料平台（NHS  Federated  Data Platform）上，醫護人員透過單一入口便能安全取得警示提醒資料。

AI醫療應用強調輔助決策，英國NHS將醫療數位化的價值聚焦在可以阻止的危險上，及早應用AI篩檢出風險提高的訊號，並在危害發生之前盡早介入。

台灣健保的核心精神與英國國民健康服務接近，在推動數位健康的同時，期望透過強大的網絡安全措施，廣泛的民眾及產業數位素養提升政策和推廣，確保醫療保健服務體系公平地使用數位健康工具，建立明確的道德準則和標準，並定期由公正單位進行嚴格的檢測和評估，進而得以實現AI開發和部署。

AI 數位 醫師
