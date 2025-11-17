趨勢觀察／Arm：AI 泡沫無影…發揮算力 最小能耗創最大效能

近期市場上陸續有AI是否泡沫化的討論，矽智財大廠安謀（Arm）策略暨生態系執行副總裁Drew Henry強調，他不認為AI正出現泡沫化，現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。

從雲端到邊緣 應用暢旺

Drew Henry說，全球GDP大約是100兆美元，年增率大約是3％左右，但根據一些分析報告估計，AI將能夠帶動全球GDP年增率達到6％、7％，甚至高達10％的局面，主要就是因為AI的廣泛應用。

AI對世界如此重要，全球對AI的重視程度如此之高，這意味著地球上每個國家可能都會希望確保能為其公民提供使用AI技術的最佳體驗。Drew Henry表示，如今AI需求如此之大，是因為能帶來許多益處。未來十年，AI將改善人們的健康狀況、治癒疾病、發明新藥，或將使軟體編寫得以更好。在不久的將來，AI也可能透過機器人來幫助人類。

因此，Drew Henry不認為AI正出現泡沫化，他提到，現在對AI及相關運算需求比任何人想像的都要來得大。每個人都想從AI中受益，包括Arm在內的各家公司，也都竭盡全力地推動AI工廠或相關裝置研發，以幫助人們實現上述提到的目標。

Drew Henry指出，需要理解的是，目前與過去的情況有所不同。過去大家曾目睹過泡沫情況，這通常發生在產能被創造出來，但卻未被利用的時候。但如今在AI領域，被創造出來的產能都在充分利用著，各行各業都希望開發新應用，或用來提高生產力。

毫無疑問地，AI絕對會從雲端一路分布到邊緣端。包括AI工廠負責進行訓練、解決大型AI議題，以及AI在邊緣裝置上運行，以解決工廠、手機、汽車或機器人當中的終端相關議題等。而Arm是業界中準備得最充分的公司，以確保這一切實現，因為不論是在雲端或邊緣端，功耗都會是限制因素，不管在AI工廠或AI邊緣裝置上，大家都會希望透過每瓦獲得的運算能力愈多愈好。

掌握輔助工具 融入流程

Drew Henry還說，Arm也已將AI輔助工具融入到其所有工程流程中，用於設計軟體、架構、實現方案等，甚至拿來設計協助合作夥伴打造晶片的技術，AI正在滲透到Arm所涉足的每一個領域。

至於資料中心相關電力供應受限是否會造成AI發展瓶頸，Drew Henry強調，大家對運算的需求很高，所以相關業者除了需要更多電力，可能也需要在既有電力資源的基礎上，盡量產生最多的運算能力，而這便是Arm的專長所在，也就是以最小的能耗創造最大的效能，沒有其他公司比Arm更擅長在受限制的功率環境中實現最佳效能。

另外，關於Arm是否朝向自製晶片布局，Drew Henry回應，該公司從成立以來，一直都與客戶合作開發晶片，長期以來提供多種方式的協助。有許多客戶在自主研發晶片方面堪稱世界一流，因此Arm提供其自行打造晶片所需採用的運算架構與相關設計文件等。不過也有客戶在開發晶片方面沒那麼熟練，該公司也就會予以相關協助。Arm是晶片設計的專家，如果有一天決定打造自有品牌的晶片，那一定是應合作夥伴要求，不過到目前為止並沒有宣布任何這方面的計畫。