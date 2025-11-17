MedTex 2025於12月3日登場 六大國際級資本家、十家全球生技新創來台

亞洲醫療科技創新論壇（MedTex 2025）將在12月3日正式登場，主辦單位生策會17日表示，這場盛會將邀集六大國際級資本家、十家全球矚目生技新創來台，並以「AI世代的醫療創新與全球投資布局」為題，與台灣展開最具前瞻性的對話。

生策會表示，AI不但掀起全球科技巨變，也正翻轉醫療發展藍圖，在這變幻莫測的時刻，全球指標創投看到什麼新機會？它們押寶哪些潛力對象？而乘著AI起飛的世界級新創，又如何把新科技變為獨家優勢，為醫藥帶來哪些革新與商機？今年MedTex論壇，將揭開台灣投資人與生醫產業最需掌握的趨勢脈動。

生策會指出，台灣生醫科研能量雖強大，但市場規模小、臨床試驗量有限，技術落地及商業化的挑戰重重。想要升級，勢必要打國際盃，與全球頂級創投、產業領先者連結。但與國際接軌並非易事，如何找到關鍵合作夥伴？今年邁入第八屆的MedTex擔起重任，為國內外搭起互動平台。

秉持多年來透過國家新創獎，以及對國內生醫新創趨勢掌握，以及對國際間資本流動、創新發展的長期關注，生策會、生策中心及永明生技透過MedTex，讓台灣資金及科研團隊與世界巨頭對接。今年有來自歐美與以色列的六大國際創投機構，合計管理資產超過新台幣8兆元，還有十家在全球嶄露頭角的AI醫療新創，分享最具市場潛力的先進技術。

以創投為例，丹麥藥廠諾和諾德母公司、全球最大生醫控股集團諾和控股（Novo Holdings），管理資產規模達新台幣4.8兆元，投資範圍遍及全球181家生技企業，擁有成功出場63家企業的佳績，其合夥人Noel Jee將來台公開該公司投資策略，及看好最有商機的新技術等。

而此次來台的十家新創，皆是國際資本家重點布局對象，技術涵蓋新藥、醫療機器人、突破新療法等。例如輝達（NVIDIA）及卡達主權基金都投資的AI新藥業者Iambic，研發全新小分子抗癌藥，僅兩年就進入臨床一期，相較之下同業平均需五年；再如瑞士新創Nanoflex Robotics，研發出磁控心血管介入機器人，可遠端遙控清除血栓，比現有手術快2至4倍，今年已完成首例遠端（美國→瑞士）動物血栓移除試驗。

永明生技總經理吳明發指出，台灣生醫技術持續進步，在國際間不只當追隨者，更可以是「共創者」，而MedTex就是助攻台灣與海外「共創」的最重要平台。2026年國內外資金動向、生醫技術市場熱點，都將在12月3日MedTex論壇完整揭露。