第15屆亞洲乳酸菌研討會將於11月19日至21日，在台北福華文教會館盛大舉行，林鳳營益生菌優酪乳榮獲台灣乳酸菌協會創新產品獎 受邀展出亞洲乳酸菌研討會。

第15屆亞洲乳酸菌研討會，預計吸引近500位國內外學者與國際乳酸菌組織專家齊聚一堂，進行深度研究與學術交流。

今年台灣成功取得主辦權，象徵我國在乳酸菌研究領域的卓越表現與國際地位。其中，林鳳營品牌以「益生菌優酪乳」榮獲台灣乳酸菌協會「創新產品獎」殊榮，並受邀於亞洲乳酸菌研討會中代表展出。

林鳳營益生菌優酪乳以突破性乳發酵技術，讓每瓶216ml優酪乳含100億以上HN019益生菌，880ml更含有450億株以上HN019益生菌，展現林鳳營品牌在乳酸菌的應用與發酵技術的創新實力。

此次林鳳營品牌也將藉由此次國際研討會，與全球專家交流研究成果，進一步推廣國內乳酸菌產業人才培育與永續發展。

林鳳營益生菌優酪乳全系列 創新與導入關鍵發酵乳技術

創新產品獎「林鳳營益生菌優酪乳」堅持簡單配方理念，研發過程無添加香料、色素及膠體，特別嚴選HN019高活性益生菌，此菌種特性耐胃酸、膽鹽，改變細菌叢生態。HN019不僅取得瑞士、加拿大兩國認可，更獲多國國際研究文獻支持。

不限於此，林鳳營研發團隊在乳發酵技術取得重大突破，透過創新技術提升HN019菌含量，讓整體含菌數升級。再導入關鍵恆溫慢發酵技術，主要幫助穩定風味、口感及確保量產，完整保留奶香濃醇的綿密滑順，發酵過程的酸甜層次，更發展出林鳳營益生菌優酪乳全系列包括原味、無加糖及保留草莓果肉的草莓口味。

林鳳營研發團隊委託第三方公司，針對108位20~40歲優酪乳使用者調查結果顯示：高達97% 試用者，在連續7天飲用林鳳營益生菌優酪乳無加糖(216ml)後，表示滿意並願意推薦。

林鳳營品牌用林鳳營益生菌優酪乳實踐對守護消費者健康的承諾，加上今年榮獲台灣乳酸菌協會創新產品獎，以及站在亞洲乳酸菌研討會舞台上，代表台灣與各界專家交流，更是對林鳳營品牌的肯定，亦是為台灣乳酸菌領域，提升國際成果與地位。

第15屆亞洲乳酸菌研討會11月19及11月20日兩天，歡迎共襄盛舉亞洲乳酸菌研討會，林鳳營品牌屆時將準備600瓶/日(限量) 林鳳營益生菌優酪乳，與現場所有貴賓分享。