台灣「鷹眼」助我少棒隊科學訓練 運動科技新藍海衍生產值75億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
「AI智慧高球服務系統」首創可攜式複合感知一體機，結合「AI虛擬教練」提供即時動作回饋，並以輕量化設計大幅減少系統建置時間。圖為高球亞運金牌國手/教練李瑞慧以及經濟部產業技術司司長郭肇中示範推桿。（圖／經濟部提供）
經濟部產業技術司17日舉辦「運動科技研發成果」記者會，聚焦跨業、跨域、新創三大機會，並展出五大創新成果，從訓練、觀賽到防護全面升級，打造「Sports Everywhere」的新世代智慧運動場景。最受矚目的「棒球科技—台灣鷹眼」，投球軌跡誤差小於一公分，精準度直逼美職系統，已導入天母、洲際、大巨蛋等專業球場，並協助偏鄉紅葉少棒導入科學化訓練，讓科技真正成為國球與運動產業的強力後盾。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，此計畫依據行政院「臺灣運動x科技產業策略(SRB)行動方案」執行，鎖定「運動產業科技化」與「科技產業運動化」主軸，所展出棒球、高爾夫球、自行車與登山等創新研發成果，以台灣優勢運動項目領頭，朝「技術領先」、「產值倍增」，逐步建立台灣運動科技新興產業生態，邁向國際新藍海市場為目標。

「運動×科技行動計畫」自2023年啟動，計畫執行期為2023至2026年，總經費約新台幣五億餘元，由各推動與研發單位分工合作。計畫聚焦新興運動科技應用，帶動軟硬整合與虛實融合服務，引領高科技產業運動化（如設備業、運動器材製造業、資通訊產業等），並推動優勢運動項目產業化（如棒球、高爾夫、戶內外運動場館），預期全程計畫結束促成企業投資約30億元、衍生產值約75億元以上，加速我國運動科技從研發到應用的全面升級。

郭肇中表示，在「運動產業科技化」上，台灣人相當熱愛登山，已形成全民戶外運動文化，所以安全登山需求明顯上升，這次所展示之「科技登山人—科技留守人平台（MountLink）」結合無基站超距通訊與 SOS 警示，已與政府及消防單位合作，全面強化山域安全。

此外，台灣是自行車王國，且擁有完整產業鏈，從整車製造到零組件都有高度競爭力，「室內騎乘訓練系統」之成果，則透過訓練台與互動軟體整合，讓教練能即時掌握坡度與選手體能變化，提升訓練精準度。這些成果展現從研發、產業化到跨域鏈結，預期未來臺灣會有更多智慧騎乘產品出現。

在「科技產業運動化」，所展示之「智慧高球服務系統」，首創可攜式複合感知一體機，能即時提供揮桿動作回饋，並以輕量化設計大幅縮短建置時間，適用於各類高爾夫場域，引領高球訓練走向行動化與智慧化，並帶動國內設備製造業者投入研發升級為方案供應商。同時，「高爾夫AI虛擬教練」及「體適能AI檢測與訓練服務」可全面分析選手動作與體能狀態，並自動生成個人化訓練方案，協助民眾自學，也支援教練進行專業指導。已於2025世界壯年運動會實際導入揚昇球場及霧峰球場。

郭肇中強調，從原鄉到城市、從一般民眾到國手級選手，這些運動產業科技化之創新服務證明科技正讓每個人都能以更智慧、更安全的方式投入運動生活，並以軟硬整合虛實融合運動，打造之典範應用範例與創造運動高值化方案。

另外，現場亦邀請法人代表、終端使用客戶、合作廠商到場一同瞭解政府政策資源方向，出席代表包括NiceSports好的運動總經理張泰山、高球亞運金牌國手/教練李瑞慧、中華民國高爾夫球場事業協進會名譽理事長蘇慶琅、霧峰高爾夫球場總經理黃京珠、高雄市政府消防局第六救災救護大隊陳勇廷、國立台灣體育運動大學自由車專任教練曾可妡、全越運動事業股份有限公司總經理陳杰成、光禾感知科技執行長王友光、Preciser共同創辦人鍾佑偉、揪山股份有限公司負責人王一芹、喬思齊科技執行長黃子豪，以及工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑、資策會軟體院副院長蔡澤銘、自行車中心副總經理李金揚。本次計畫讓企業能更有效導入AI與智慧感測技術，促進運動訓練精準化、產品商業化與國際市場拓展，展現臺灣運動科技產業升級的新契機。

經濟部技術司表示，而這些成果不僅讓民眾更有感，也為產業帶來新的合作與商機，從設備製造到數據服務，都展現了台灣在智慧運動領域的完整實力。未來，經濟部將持續攜手工研院、資策會、自行車中心等研發法人，並結合地方政府與企業，共同打造從場域驗證到國際市場的創新生態，讓「科技運動、全民參與」成為台灣的新日常，也讓台灣的運動，從運動裝置、智慧應用、到數據服務引領運動器材設備業升級、戶內外場域科技化到賽事服務創新應用，以實現以虛實融合科技與應用達「技術領先 -尖端育樂示範場域」、「產值倍增-推動運動科技兆元產業」、「全民活力-健康加分體驗升級」之願景。

工研院的「棒球科技-台灣鷹眼」系統能自動追蹤投球軌跡、轉速與位移，誤差不到一公分，堪比美國職棒的鷹眼系統，讓好球帶判定更公平，也讓選手訓練更精準。圖為NiceSports好的運動總經理張泰山示範投球。（圖／工研院提供）
運動 研發 高爾夫 張泰山
